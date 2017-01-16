رئيس المكتب السياسي لـ (لواء المعتصم): الخطوات الأولى لتشكيل (الجيش الوطني) بدأت بدعم تركي

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكد رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم” (أحد تشكيلات الجيش الحر)، أن الخطوات الأولى في تشكيل (الجيش الوطني) بدأت، وبدعم تركي كامل، معتبراً أن الالتحاق في صفوف (الجيش الوطني) واجب.

وقال “مصطفى سيجري” رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم”، في تغريدات نشرها أمسٍ الأحد (15 كانون الثاني/ينار)، على حسابه في “تويتر”، إن “الفصائل لا تمثل الثورة السورية، بل هي حالة مؤقته فرضها الأسد بإجرامه ويقتصر دورها على حماية إرادة الشعب، وللشعب أن يقول كلمته في الميدان.

وأردف: “بدأت الخطوات الأولى في تشكيل الجيش الوطني من أبناء الثورة السورية، وبدعم كامل من الأخوة الأتراك، للوصول إلى إلغاء كامل للحالة الفصائلية”.

واعتبر “سيجري” أن “الالتحاق في صفوف الجيش واجب وضرورة لمن أراد بناء سوريا المستقبل سوريا الثورة، بعيداً عن التكتلات والتحزبات وأمراء الحرب والمصالح الشخصية”.

وختم رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم” تغريداته قائلا:” لتكن نواة هذا الجيش وكوادره القيادية من النخب والكفاءات وأصحاب الخلق الطيب والعقيدة الصحيحة والشباب المؤمن، حتى لا نعيد تجربة جيش آل الأسد”.