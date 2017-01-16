المقاومة اليمنية تأسر عنصرين من (حزب الله) غرب تعز

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أسرت قوات الشرعية اليمنية عدداً من عناصر وضباط الميليشيات الانقلابية، بينهم عنصران من ميليشيا حزب الله اللبناني.

ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية عن قيادي عسكري في “الرمح الذهبي لتحرير تعز والشريط الساحلي الغربي”، قوله إن قوات الشرعية والمقاومة أسرت خلال المعارك التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي 10 ضباط و30 من المتمردين الانقلابيين، بينهم اثنان من ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقال العقيد “ماهر سيف” مسؤول العلميات الحربية في اللواء الثاني حزم، في تصريحات لـ “المدينة”: “إن النصرين الأسيرين من حزب الله، الأول خبير في المناطق الاستراتيجية الحربية في المناطق الساحلية، والثاني خبير في الألغام”.

وأكد “سيف” أن هناك جثثاً غريبة يرجح أن تكون لإيرانيين أو عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، لقوا مصرعهم خلال المواجهات.

وسبق لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن اتهمت حزب الله اللبناني بتدريب المسلحين الحوثيين والقتال الى جانبهم والتخطيط لهجمات من اليمن على السعودية. مؤكدةً أن لديها أدلة تثبت تدخل الحزب في الحرب التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني.