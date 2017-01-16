(الوطني الكردي): مساعي توحيد الصف الكردي تحتاج إلى مناخٍ إيجابي

رزان العمر: كلنا شركاء

أكد المجلس الوطني الكردي سعيه الحثيث إلى وحدة الموقف والصف الكرديين، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى إزالة العقبات أمام ذلك وتوفير مناخ إيجابي، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن معتقلي أحزاب المجلس في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وأفاد بيان للمجلس الوطني الكردي، نشره موقع “يكيتي مديا” أمس الأحد (15 كانون الثاني/يناير)، بأنه يثمن ويقدر أي جهد أو مبادرة أو تدعو إلى تجاوز الخلافات البينية بين الأطراف الكردية، وإلى وحدة الموقف والصف الكرديين، بغض النظر عن مضمونها.

وأشار إلى أنه كي تحقق المبادرة ما ترمي إليه لا بد قبلها من إزالة العقبات أمام ذلك وتوفير مناخ إيجابي، وفي المقدمة الإفراج الفوري عن معتقلي قيادات أحزاب المجلس ونشطائه من سجون (ب ي د).

وأكد المجلس في ختام بيانه على موقفه المبدئي وسعيه الحثيث إلى وحدة الموقف والصف الكرديين، ويرى أن اتفاق دهوك وبرعاية رئاسة إقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني وبضمانات دولية لا تزال تشكل أرضية مناسبة للتفاهم والعمل المشترك في المجال السياسي والإداري والعسكري، وقد حظي بتأييد كردستاني وإجماع قومي، على حد تعبيره.