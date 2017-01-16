 السفير الروسي يزور أحمد الجربا في القاهرة

بهية مارديني : كلنا شركاء

استقبل السيد “أحمد الجربا” رئيس تيار الغد السوري في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة السيد “سيرغي كيربتشنكو” سفير الاتحاد الروسي في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الأحد 15/1/2017، حيث تناول الطرفان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحة السورية سياسيا وعسكريا.

وخلال الزيارة أطلع السفير الروسي رئيس تيار الغد السوري على آخر المستجدات المتعلقة بمؤتمر أستانة المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر برعاية روسية.

وأكد السيد الجربا على ضرورة حالة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرا وتثبيتها على كافة الأراضي السورية التي لا تسيطر عليها الجماعات الإرهابية “داعش” و”النصرة”. كما أبدى السيد رئيس تيار الغد السوري أمله أن يفضي المؤتمر إلى تمهيد الأجواء للوصول إلى حل سياسي على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا وصولا إلى مفاوضات جنيف التي ستشكل المنصة الأخيرة للصراع الدامي في البلاد.

من جهته، رحب السفير كيربتشنكو بمقترحات رئيس تيار الغد السوري ورؤيته الإيجابية المعتدلة بالتعاطي مع مقترحات الحل السوري، فيما ثمن رئيس التيار السعي الروسي الدؤوب للوصول إلى حل سياسي يكفل وضع حد لنزيف الدم السوري المتواصل.