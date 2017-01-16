المحامي هيثم المالح:عهر سياسي

المحامي هيثم المالح : كلنا شركاء

منذ بدء ثورة الحرية والكرامة التي قادها شعبنا العظيم على الأرض السور ية ، وقف الروس ضد هذه الثورة ، واعربوا عن رايهم بمناصرة عصابة القتل ولاجرام ،بوقوفهم معه في مجلس الامن واستعمالهم ( لحق النقض) الفيتو لمرات عديدة بغية تعطيل المجلس عن اتخاذ قرار يمنع مواصلة اجرام هذه العصابه ، وكذلك ضخوا كافة انواع الاسلحة بما فيها الاسلحة المحرمة دوليا .

ومعلوم ان التدخل الايراني لجانب المجرمين القتله في سورية ، باء بالفشل وانهزم الجمع امام الثوار ، وعندما تأكد للروس قرب انهيار العصابة الحاكمة تدخلوا عسكريا وارسلوا بوارجهم الحربية وحاملة طائراتهم ليرسوا على شواطئنا واسسوا لقاعدتين جويتين غير القاعدة البحرية ، وبدأوا مسلسل القصف الجوي مستهدفين المشافي والمساجد واماكن تجمع المدنيين ، في محرقة واضحة للاماكن التي استهدفوها على مبدا ( غروزني) واحضروا مجموعات من الموالين الشيشان ليقوموا باعمال ارهابية والصاقها بالثوار السوريين ، فضلا عن استنفار اعلامهم لمناصرة المجرمين ، عصابة الاسد ، ثم ركزو قصفهم على مناطق سيطرة الثوار شرقي حلب بهدف التمكين للميليشيات الاسدية والايرانية ، للسيطرة على شرقي حلب التي كانت تحت حصار خانق من قبل العصابات الاسدية .

ومع القصف اليومي والذي لم يعد ممكنا للثوار احتماله ، اطلق الروس مبادرتهم للمحاصرين شرقي حلب ،خروج المقاتلين والمدنيين الراغبين الى اماكن اخرى ، او مواجهة الإبادة الجماعية ، وبعد مفاوضات اختار الجميع الخروج ، فخرج سكان الاحياء وكذلك المقاتلين في مشهد للتهجير الجماعي لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا.

شارك ما يسمى ( مجتمعا دوليا ) في هذه الجريمة بالسكوت عنها او بتسهيلها دون ان يتحرك ( ضمير ) هذا المجتمع ، وسكت عن الجرائم التي ارتكبها بوتين ولا يزال ، تحت شعارات كاذبة ، فيما يسمى الحرب على الارهاب .

الا انه من السخرية ان تطلع علينا الخارجية الروسية لتنتقد المنظمات الاغاثية بسبب اعراضها عن ارسال المساعدات الانسانية !!!

اي عهر هذا الذي تمارسه ادارة بوتين ، افلا يتذكرون حين دعموا ( بشارهم) في حصاره لملايين السوريين ، فمنع عنهم الغذاء والدواء؟

ام ان ذاكرة المجرم بوتين قد خانته وهو يقصف المشافي ودور العباده ومراكز التسوق ؟ وليست المجزرة التي ارتكبتها قواته في معرة مصرين عنا ببعيد .

ولقد قلنا مرارا وتكرارا ان التواجد الروسي والايراني يشكلان احتلالا مزدوجا لسورية ، ولا يغطيها موافقة رأس الاجرام بشار ، لانه قد فقد شرعيته مع انطلاق الثوره واستهدافه للشعب بالرصاص والقتل .

لقد اعلن بوتين حربه على الشعب السوري من البداية حين صرح مرارا على لسان وزير خارجيته البلدوزر ( لافروف) من انهم لا يوافقون على ان تحكم الاكثرية البلاد ، بينما نجد بين السوريين من يصفقون للمحتل اي عهر هذا الذي يمارسه بوتين ، بينما يؤازره متسلقون سوريون ؟؟