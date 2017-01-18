جورج وسوف: إذا الأنبياء لم يستطيعوا أخذ حق الشعب الفلسطيني.. شو ممكن نعمل احنا؟

Posted on 2017/01/18Posted in: فنون ومنوعات

كلنا شركاء: القدس العربي

عبّر الفنان السوريّ جورج وسوف عن حبه للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب، متمنياً ان يزور فلسطين للغناء فيها.

وأضاف وسوف أن فلسطين بما فيها من أماكنَ مقدسة كالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، ما زالت تحت حكم الاحتلال.

وقال “سلطان الطرب”، “إذا كان الأنبياء لم يستطيعوا أخذ حق الشعب الفلسطيني، فماذا باستطاعتنا ان نفعل نحن؟!”؟

جاءت أقوال جورج وسوف خلال الحلقة الخاصة من برنامج “عائشة” الذي بُث الجمعة على قناة “التاسعة” التونسية.






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