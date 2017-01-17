بلدية ألمانية تكرّم شاباً سورياً لخدماته الطوعية للاجئين الجدد

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كرّمت بلدية مدينة هانوفر الألمانية يوم الجمعة الماضي (13 كانون الثاني/يناير)، شاباً سورياً، تقديراً لخدماته الطوعية التي يقدمها للاجئين الجدد الوافدين إلى ألمانيا.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن بلدية مدينة هانوفر الألمانية كرمت الشاب “كاوين علي”، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحكومية في المدينة، إضافة إلى أغلب وسائل الإعلام في المقاطعة، وأثنت رئاسة البلدية على جهوده في مجال الترجمة والاستشارات القانونية التي قدمها للاجئين.

ونقل المصدر عن “كاوين علي” قوله إن “المساعدات التي أقدمها كانت عن طريق الذهاب للمدارس والقيام بالترجمة للطلاب ومساعدتهم على تعلم القوانين الاجتماعية الألمانية”.

وأكد أن هدفه من ذلك هو تقديم العون للاجئين الجدد لألمانيا، كون من يأتي في البداية يلاقي صعوبة في ذلك.

“كاوين علي” الشاب الكردي البالغ من العمر 20 عاماً، ينحدر من بلدة معبدة بريف الحسكة، هاجر برفقة عائلته إلى ألمانيا سنة 2015، بحثاً عن مستقبل أفضل بعد تدهور الأوضاع في سوريا، وتعلم اللغة الألمانية خلال فترة قصيرة، ما مكنه في تقدم هذه المساعدات.