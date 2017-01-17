كيف ردّت أصالة على هجوم جورج وسوف العنيف عليها؟

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بشكل مفاجئ وغير مبرّر شنّ الفنان السوري جورج وسوف هجوماً عنيفاً على مواطنته الفنانة أصالة نصري، وذلك بسبب مواقفها السياسية المؤيدة للثورة السورية والمعارضة للنظام السوري. كلام وسوف جاء خلال مقابلة على القناة التاسعة التونسية قبل يومين.

رد أصالة لم يتأخّر، لكن هذه المرة على حسابها على “تويتر”، فكتبت تغريدة “مهذّبة” وغير عنيفة إطلاقاً، قالت فيها “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقد كان صديقاً لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

https://twitter.com/AssalaOfficial/status/820655530519752704?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد اعتبر مئات المغردين بأن أصالة كانت مؤدبة و”أصيلة” بردها، فلم تشأ استخدام نفس أسلوب وسوف، الذي لا يوفّر فرصة إلا ويدافع فيها عن بشار الأسد ونظامه.