جورج كلوني: الخوذات البيضاء مصدر إلهام فيلمي الجديد، إنهم أبطال ركضوا إلى حيث هرب الجميع

كلنا شركاء: GQ magazine- ترجمة أمجد المنير

يسلط جورج كلوني (مدير ومؤسس جمعية كلوني للعدالة) الضوء في هذا الحوار مع مجلة GQ على آرائه الشخصية عن مدة رئاسة باراك أوباما وعن الملابس التي يرتديها ليشعر بالثقة وعن فيلم Netflix الذي ينصح بمشاهدته.

توقف جورج كلوني في لندن للتحدث لمجلة GQ مستخدماً شهرته الفنية وترتيبه العالي على محركات البحث من أجل دعم الوثائقي المذهل على Netflix المسمى الخوذات البيضاء.

جورج كلوني ورأيه حول أوباما:

بعد يومين من حضوره حفل توديع أوباما للبيت الأبيض يتحدث جورج كلوني عن أكثر اللحظات تأثيراً في حياته في المكتب البيضاوي: “لقد كانت فكرة أن يظهر الرئيس الأمريكي في ساوث كارولاينا بعد أن لقي تسعة أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في كنيسة ثم يقوم بغناء “النعمة المذهلة” بتلك الطريقة التي فعلها، كان أحد أكثر الأفعال التي حركت مشاعري في حياتي، لم أستطع تخيل رئيس آخر بالعالم في التاريخ يمكن أن يفعل هذا”.

وفي انتقاد مبطن للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتغريداته الأخيرة يتابع كلوني قائلاً: “لقد حرك مشاعرنا هو وأفراد عائلته من خلال عدم الانتقام وحفاظهم على الهدوء في المدينة، لقد كانت لحظة مؤثرة سوف أتذكرها دائماً”.

جورج كلوني وسوريا:

أضاف “أن تبقى على اطلاع لهو أمر مهم، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك أن تستفيد منها هذه الأيام”، وحين سئل كيف يمكن لقراء مجلة GQ أن يحدثوا فرقاً في حياة السوريين مثل هؤلاء الذين ظهروا في فيلم الخوذات البيضاء أجاب: “مهما يكن ما تفعله، إن كان مشاهدة فيلم وثائقي أو تقدير ما تشاهده أو حتى فهم أن ما يجري يتضمن أروحاً بشرية وليس مجرد أرقام وإحصاءات، فعندما تشاهد من وجهة النظر هذه وتفهم هذه الحقيقة سوف تتغير معاملتك للناس. أظن أن هذا مهم جداً، أي شيء يمكنك أن تفعله لتخلق هذا الشعور بداخلك يمكن أن يساعد، سوف يتطلب الأمر الكثير من البشر لمعالجة هذه اللاإنسانية”.

جورج كلوني وفيلم Netflix الذي يجب أن تشاهده الليلة.

كان سبب حضور كلوني إلى لندن هو مشاهدة افتتاح فيلم الخوذات البيضاء، وهو فيلم وثائقي من إنتاج Netflix وإخراج المخرج البريطاني المرشح السابق للأوسكار أورلاندو فون أينسيديل، يتضمن الفيلم لقطات صورت في سوريا العام الماضي، حيث يتابع قصة مجموعة من المتطوعين الذين يصلون بعد غارة جوية لإنقاذ الضحايا، ويحتوي على مشاهد مروعة تظهر العديد من الأطفال الصغار بل حتى تظهر طفلًا عمره أسبوع واحد ينتشلون من تحت الأنقاض.

“إذا بحثتم في شبكة الانترنت سترون العالم مليئاً بالكراهية”، قال كلوني عند تقديمه للفيلم، “كل هذا يبدو فظيعاً، الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من البشر طيبون، إنهم يرون ما هو أفضل لأنفسهم وأبنائهم وعائلاتهم، ولكنهم يريدون ما هو أفضل لجيرانهم، وما هو أفضل حتى لمعارفهم، ما هو غير عادي هؤلاء الناس الذين وضعوا الخوذات البيضاء وركضوا نحو بؤر العنف حيث هرب الجميع منها، وحين لا يكون هناك مجتمعات أو مؤسسات أخرى يكونون متواجدين للحماية والرعاية، إنهم يخاطرون بحياتهم للقيام بذلك، أولاً وقبل كل شيء هؤلاء أبطال حقيقيون”.

يعلق جورج كلوني على فيلمه القادم المستوحى من الوثائقي الخوذات البيضاء، “الحقيقة هي أن الأفلام تختلف عن الوثائقيات، علينا أن نجد شخصاً ما ليكتب سيناريو الفيلم كما يجب أن يكون هناك قصة، نحن نعمل على ذلك الآن، حصلنا على حقوق النص منذ بضعة أسابيع فقط، تمهل قليلاً!”