أمين صندوق بجامعة دمشق يختلس 1,7 مليون ليرة ويلوذ بالفرار

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام أمس الاثنين (16 كانون الثاني/يناير) أن أمين الصندوق في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق اختلس المبالغ المقبوضة من الطلاب لقاء رسوم تسجيلهم في الكلية وفرّ إلى جهةٍ مجهولةٍ.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن المحامي العام بدمشق قام بتحريك دعوى الحق العام، بحق أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، بعد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، لاختلاسه مبلغ 1،7 مليون ليرة سورية (حوالي 3250 دولار أمريكي) التي استلمها كرسوم تسجيل للعام الدراسي الجاري.

وحمّل التقرير مسؤولية هذه المخالفة لكل من أمين شؤون الطلاب المركزي لعدم إجرائه المطابقات اللازمة مع أمين الصندوق خلال الفترة التي تم قبض الرسوم فيها، وعدم التحقق من صحة ادعائه ومخالفته كتاب أمين جامعة المتضمن بعدم ترك أي مبالغ محصلة ليوم يلي تاريخ تحصيلها.