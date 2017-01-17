بالصور… جيش (أبو شحاطة) يشارك في بطولة العالم العسكرية لكرة القدم

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انطلقت بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم في سلطنة عُمان، مساء الأحد 15 كانون الثاني/يناير، بمشاركة 16 منتخباً من بينها 6 منتخبات عربية، من بينها سوريا، ويمثلها منتخب (جيش أبو شحاطة).

وقال مدرب المنتخب السوري العسكري، “مخلوف”، إن فريقه جاهز للمشاركة في ببطولة العالم العسكرية، التي تنطلق في عمان الأسبوع المقبل، مضيفاً في لقاء تداولته وسائل إعلام موالية: “راضون نسبياً عن التحضيرات للبطولة من خلال مشاركة فريق الجيش (ممثل المنتخب في البطولة) في الدور التمهيدي ببطولة الأندية العربية”.

وتتألف بعثة المنتخب العسكري لجيش (أبو شحاطة) من اللواء ياسر شاهين، مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة (رئيساً للبعثة)، والعقيد زكريا قناة (مديراً للمنتخب)، ومحمد أنس مخلوف (مدرباً)، وفراس خليل (مساعداً للمدرب)، وأحمد نايف (مدرباً للحراس)، وأحمد أياس (مدرباً للياقة)، ومنصور الشحاف (معالجاً)، ومحمد أشرف الأيتوني (منسقاً إعلامياً)، وأصلان كنجو (إدارياً).

ومن اللاعبين: أحمد مدنية، شاهر الشاكر، وعلي مريمة، زكريا قدور، حسين شعيب، عبد الناصر حسن، بشار أبو خشريف، محمد حسام الدين بوادقجي، عبد الكريم فتيح، مؤيد الخولي، عبد الملك عنيزان، سمير بلال، عز الدين عوض، بهاء الأسدي، بهاء قاروط، سليم سبقجي، أسامة أومري، محمد حمدكو، عبد الرحمن بركات، محمد الواكد.

وتضم مجموعة المنتخب السوري العسكري، كلّاً من (مصر، كندا، وبولندا).

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم العسكرية هي منافسة في كرة القدم للفرق العسكرية الوطنية، انطلقت أول مرة عام 1946 وأحرز لقب أول بطولة منتخب إنجلترا العسكري.











