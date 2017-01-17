نائب أردني يدعو لتفعيل العلاقة مع حكومة النظام وإعادة اللاجئين السوريين

كلنا شركاء: روسيا اليوم

دعا النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، إلى تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية للمساهمة في إيجاد حل نهائي لما يجري في سوريا.

وقال الدغمي، خلال كلمته له أمام مجلس النواب: “سوريا ستتحرر من الإرهاب في القريب العاجل، ونحن نعلم بجميع الأطراف الخفية التي تلعب دورا في تدمير الشعب السوري”.

وحول اللاجئين السوريين، قال الدغمي: “إنهم ليسوا قدرا، فمرحب بهم، وكل نقطة دم تسيل كأنها من دمنا وأقاربنا، ولكن لا يجوز أن نكون شماعة لكل أزمة في المنطقة”.

وتابع، متسائلا: ” لماذا لا يحصل تفاهم مع الدولة السورية لكي يرجعوا.. بعض مناطق اللاجئين الذين قدموا منها لا يوجد فيها حرب”.

وثمن الدغمي اعلان رئيس هيئة الاركان الأردنية المشتركة، الفريق محمود فريحات، بوجود تعاون مع الحكومة والجيش السوريين، داعيا إلى حوار مع “الدولة السورية والجيش السوري النظامي”.

وقال الدغمي: ” ستتحرر سوريا من الإرهاب.. شاء من شاء وأبى من أبى.. ستعود عربية أبية واقفة على قدميها سورية عربية”.