(أبو زيد): لا انقسامات بشأن (الآستانة) والوفد يمثّل جميع الفصائل

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نفى “أسامة أبو زيد” المتحدث الرسمي باسم الفصائل المشاركة في التحضير لمفاوضات (الآستانة)، التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أن تكون هناك أية انقسامات بين الفصائل، وأكد أن الوفد الذي تم تشكيله للمشاركة في المفاوضات هو وفد يمثل جميع الفصائل.

ونقلت شبكة “شام” عن “أبو زيد” قوله: إن الوفد يمثل كل الفصائل الموقعة على الهدنة في أنقرة في ٢٩ الشهر الماضي، أو التي انضمت لاحقاً لهذا الاتفاق.

وأشار إلى أن حركة أحرار الشام الإسلامية تدعم هذا الوفد، ومن الممكن أن تسمي ممثلاً لها، “فهي لازالت تدرس موقفها”، وفق قوله.

وأضاف “أبو زيد” بأن تشكيل الوفد جاء بعد تأكيدات تركية أن موضوع البحث في (الآستانة) هو فقط تثبيت وقف إطلاق النار والخروقات، مما شجع الفصائل على التوجه إلى (الآستانة)، لا سيما بعد الحديث والتشديد على الخروقات “الوقحة” التي تحدث في وادي بردى.

وكان موقع “العربية الحدث” أفاد بأن الفصائل التي ستشارك في الاجتماع هي: (فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، الجبهة الشامية، جيش العزة، جيش النصر، الفرقة الأولى الساحلية، لواء شهداء الإسلام، تجمع فاستقم، جيش الإسلام)، والفصائل التي رفضت المشاركة أبرزها (أحرار الشام، وصقور الشام، وفيلق الرحمن، وثوار الشام، وجيش إدلب، وجيش المجاهدين).