سوري ينال جائزة (الشباب الأوروبي الرقمي) لابتكاره تطبيقاً للتواصل دون إنترنت

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

حصل الشاب السوري “عبد الرحمن الأشرف” على المركز الأول في جائزة (الشباب الأوروبي الرقمي) لابتكاره تطبيقاً جديداً يحمل اسم (FREECOM)، يسمح للمشاركين بالتواصل عبر هواتفهم الذكية في حال غياب خدمات الإنترنت، كحالات الكوارث أو في الأماكن النائية أو غير المزودة بخدمة إنترنت جيدة.

وقال “الأشرف” خلال حوار على قناة “سكاي نيوز عربية”، إن التقنية التي طوّرها بشكل شخصي، عبارة عن بث للمعلومات، يمكن إرسال الرسائل من خلالها، إذا كان هناك أي معلومة عاجلة أو أي تنبيه، يريد المستخدم للأشخاص الموجودين بنفس المنطقة أو المكان الموجود فيه أن يتنبهوا له.

أوضح أن هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على إرسال المعلومات بواسطة الموجات فوق الصوتية، مشيراً إلى أنه مستقبلاً يمكن أن تكون هذه الخاصية مدرجة في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، بحيث لا يكون المستخدم بحاجة لتنزيل التطبيق أو تنزيل أي ميزة إضافية للجهاز، فقط يكفيه أن يفتح إعدادات الجهاز مثلما يفتح خاصية “البلوتوث” أو “الويرلس”، وبهذه الطريقة يمكن أن يشغل وضع اسمه مثلا “أوفلاين” او “حالة الطوارئ”، فيتصل بكافة الأجهزة المحيطة به.

وأكّد أن هذا الابتكار يحتاج إلى دعم من الشركات المنتجة للهواتف النقالة، أو الشركات المبرمجة لأنظمة التشغيل، مشيراً إلى أن المشروع بحاجة إلى دعم أكبر، وأن المرحلة القادمة ستكون عبارة عن تواصل مع الشركات الموجودة، حتى يمكن الوصول لخطوة فعلية لتطوير هذه التقنية.

وتعتمد الفكرة على طرق مبتكرة لتكوين الشبكة بين الأشخاص باستخدام هواتفهم الذكية بدلاً من الاعتماد على أبراج التغطية أو الأقمار الصناعية. الاختراع سيكون نقلة ثورية في عالم الاتصالات ليغير مفهوم الانترنت التقليدي وتقديمه بجيله الجديد.

ويمكن أن تساعد هذه التقنية الأشخاص على التواصل حتى لو كانوا في مسافات بعيدة أو ربما مدينة أخرى، ولكن سرعة إيصال الرسالة تكون بناءً على عدد الأجهزة المتوفرة في النطاق، والمشروع تم انجازه بشكل أولي لمساعدة الأشخاص في مناطق الحرب للتواصل اثناء انقطاع خدمات الاتصالات، واتسع الآن ليشمل كل الأماكن التي تعاني من سوء اتصالات أو شبكة إنترنت ضعيفة أو أماكن المحطات القطارات تحت الأرض أو الأبنية أو الأماكن البعيدة عن مراكز المدن.

ويشار إلى أن “عبد الرحمن الأشرف” مهندس برمجيات من دمشق، أكمل دراسته العليا بدرجة الماستر في الجامعة التقنية في شتوتغارت الألمانية، ونال درجة امتياز لرسالة البحث، ويعمل الآن في مجال الاستشارات البرمجية في الشركة التابعة لشركة بورش الألمانية للسيارات، بحسب موقع “صوت ألمانيا”.