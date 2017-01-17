خسائر قوات النظام تتكشّف… مصرع العقيد (أيهم سليمان) بدير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي العقيد “أيهم أحمد سليمان” مصرعه اليوم الثلاثاء (17 كانون الثاني/يناير) خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور ومحيط مطارها العسكري، وقد سبقه العديد من عناصر قوات النظام وميليشياته، بينهم ضباط برتبة عميد.

ومنذ بدء العملية العسكرية لتنظيم “داعش” على مواقع قوات النظام وميليشياته في مدينة دير الزور ومطارها العسكري، لا تكاد تمر ساعة دون أن تنعى فيها الصفحات والمواقع الموالية للنظام عدداً من عناصر وضباط قوات النظام، ممن لقوا مصرعهم في تلك المواجهات.

وخسرت قوات النظام ضابطاً جديداً برتبة عقيد خلال المواجهات في دير الزور، فقد نعت صفحات موالية للنظام، ومنها صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار”، العقيد “أيهم أحمد سليمان”، ابن قرية رويسة حمدان بريف صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.

ويشار إلى أن “سليمان” هو الضابط الثاني الذي تخسره قوات النظام في دير الزور خلال الساعات الماضية، فقد سبقه العميد “محمد علي فارس”، من قرية بيت العلوني بريف جبلة، ومن سكان اللاذقية.

وأشارت شبكة “الناطق” إلى أنباء تتحدث عن إصابة (محمد سمرة) محافظ النظام في دير الزور، وقائد الشرطة، جراء إحدى القذائف التي استهدفت مبنى المحافظة في حي الجورة الخاضع لسيطرة قوات النظام.

كما نعت صفحات ومواقع موالية للنظام أمس الإثنين “هلال أسعد”، أحد عناصر قوات النظام، واليد اليمنى لقائد قوات النظام في دير الزور العميد “عصام زهر الدين”، وينحدر من قرية بكراما بريف جبلة.

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