اعتُقل رضيعاً… النظام يطلق سراح أصغر معتقل من دير الزور

زيد المحمود: كلنا شركاء

أطلق النظام أمس الإثنين 16 كانون الثاني/يناير، سراح أصغر معتقل من أبناء محافظة دير الزور، بعد أكثر من سنتين على اعتقاله برفقة والدته.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن النظام أفرج عن الطفل “عمر محمد سلامة”، بعد سنتين وأربعة أشهر من الاعتقال مع والدته “ريما ملا عثمان”، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله حين كان رضيعاً وعمره ثلاثة أشهر فقط.

أثار خبر إطلاق سراح الطفل “سلامة” تعاطف العديد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، شاكرين الله على سلامته، ومطالبين بالإفراج عن بقية النساء والأطفال الذين لا زالوا يعانون في سجون النظام، ومحملين النظام وميليشياته مسؤولية سلامتهم.

ويشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت وفاة ما لا يقل عن 476 شخصاً في سوريا تحت التعذيب في العام 2016، مشيرة إلى أن 447 شخصاً بينهم طفلان و7 سيدات قُتلوا على يد قوات النظام والمليشيات الموالية لها.