مظاهرات تطالب بإطلاق صحفي أجنبي اختطف في ريف ادلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

ترتفع أصوات المدنيين والنشطاء والهيئات المدنية بريف إدلب الشمالي الغربي، من أجل إطلاق سراح الصّحفي “شيراز محمد” الحامل لجنسية دولة جنوب إفريقا، والذي اختفى قبل نحو أسبوع ولم تعرف الجهة التي اختطفته أو الظروف التي غاب فيها حتى اللّحظة، وتطورت هذه المناشدات إلى مظاهرات جابت شوارع مدينة دركوش، المنطقة التي شهدت اختفاء “محمد” ووصفت اختطاف الصّحفي بالجريمة النّكراء.

“شيراز محمد” الصّحفي والعضو في منظمة إنسانية جنوب إفريقية تدعم مستشفى الرحمة في بلدة دركوش شمال غرب ادلب، اختفى في ظروف غامضة شمال سوريا أثناء دخوله الأراضي السورية، من جهة تركيا بعد اجتيازه معبر خربة الجوز، على الحدود السورية التركية، وهو في طريقه إلى مستشفى دركوش الذي تدعمه المنظمة ليبقى مصيره مجهولاً.

و لاقي خبر اختطاف الصحفي استنكاراً واسعاً لدى المدنيين، كما أصدر مكتب شؤون الجرحى والمفقودين في ادلب بياناً، طالب فيه بالإفراج الفوري عن الصّحفي المذكور، كما طالبت العديد من الهيئات المدنية بالإفراج عن الصحفي، وخرجت اليوم الثلاثاء (17 كانون الثاني/يناير) مظاهرة حاشدة في مدينة دركوش، ندّدت باختطاف الصحفي، وجابت معظم شوارع المدينة وشارك فيها أعداداً كبيرة من المدنيين والنّشطاء، وكما شهد مشفى الرحمة في المدينة اعتصاماً، عبّر فيه الأطباء والكادر التمريضي، عن استنكارهم للحادثة، وطالبوا بالإفراج عن الصحفي.

وكانت المنظمة التي ينتمي لها الصحفي المختطف هدّدت بقطع المساعدات عن مستشفى الرحمة، وقطع المساعدات الانسانية والإغاثية التي تقدمها في سوريا، في حال لم يتم الإفراج عن الصحفي.

وتدعم المنظمة مستشفى دركوش بشكل كامل، ولها نشاطات في مجال الإغاثة والأعمال الانسانية الأخرى، وتقدّم خدمات كثيرة شمال سوريا.

وتظهر صورٌ نشرها مركز ادلب الاخباري أعداداً كبيرة من المدنيين الذين خرجوا في مظاهرة في مدينة دركوش من أجل المطالبة بالإفراج عن الصحفي ” شيراز محمد”

وتضاف هذه الحادثة إلى عشرات الحوادث في الاختراقات الأمنية في المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد، والتي تبقي البلاد في حالة من الفوضى، وحتى اللحظة تبقى الفصائل الثورية عاجزة عن وضع حدّ لهذه الاختراقات، ولكّن ما يثير غضب السّوريين في هذه المرة، في الرسالة التي يتم توجيهها للمنظّمات الانسانية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الخدمات، والمساعدات التي تقدمها هذه المنظمات، للمدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.







