صور.. غياب النجوم عن حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف العائلي.. والعرس (الفني) في أسوان

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فاجأ الممثلين المصري عمرو يوسف والسورية كندة علوش الجمهور بإقامة حفل زفاف عائلي، مساء الـ16 من يناير/كانون الثاني في أحد فنادق القاهرة لم يظهر فيه أي من وجوه الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن الثنائي يخطط لإقامة حفل زفاف آخر في مدينة أسوان جنوب القاهرة، في فندق Cataract وقع تصوير مسلسل “غراند اوتيل” الذي قام ببطولته يوسف وعرض في رمضان الماضي.

يذكر أن عمرو وكندة عقدا قرانهما منذ أكثر من شهر وقد أثار خبر ارتباطهما حالة من الجدل حيث لم يتوقع أحد وجود قصة حب بينهما.

عمرو وكندة تقابلا فنيا في 5 أعمال هي فيلم “برتيتا” في 2011، وفيلم “واحد صحيح” في 2012، ومسلسل “نيران صديقة” عام 2013، ومسلسل “عد تنازلي” وعرض في رمضان 2014، وأخيرا فيلم “هيبتا- المحاضرة الأخيرة” في 2016.





