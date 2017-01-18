لا عقوبة على الهروب من السجن.. حقائق مثيرة لا تعرفها عن ألمانيا

كلنا شركاء: عبير السيد- هافينغتون بوست عربي

تعتبر ألمانيا جمهورية اتحادية لها نظام ديمقراطي تقع في وسط أوروبا. ودولة ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وعاصمتها برلين.

تبلغ مساحة ألمانيا 357021 كيلومتراً مربعاً وتنقسم إلى ستة عشر 16 إقليماً لكل منها بسيادته وحكومته المحلية الخاصة.

وهي تعتبر الدولة الأكثر عدداً وكثافة بالسكان في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكان يبلغ 81,751,602 نسمة.

فيما يلي بعض الحقائق المثيرة عن دولة ألمانيا والتي نستعرضها في هذا التقرير كما يلي:

لا توجد عقوبة على الهروب من السجن

لا شك أن الهروب من السجن يعرض صاحبه لعقوبات رادعة طبقاً لأغلبية قوانين دول العالم ولكن ألمانيا من الدول القليلة جداً التي تختلف في هذا الأمر فهي لا تعاقب المجرمين الفارين من السجون أو حتى تفقدهم الامتيازات فهم يرون أن السعي للحصول على الحرية هو غريزة بشرية من حق كل إنسان.

يعود تاريخ قانون الهروب من السجن في ألمانيا للعام 1880، حيث رأى واضعو هذا القانون أن البقاء حرًا والسعي لنيل الحرية هو غريزة البشر ولكن إذا نتجت عن عملية الهروب من السجن أضرار ودمار فلا شك أن العقوبة ستكون كبيرة.

التعليم المجاني

ترى الحكومة الألمانية أن التعليم هو أحقية كل فرد سواء كان غنياً أو فقيراً ولا يجب أن يكون المال عقبة أمام الطلاب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. فتكاليف التعليم العالي بلا شك كبيرة والحكومة الألمانية لا ترغب في جعل فئة الأغنياء هي وحدها هي الطبقة المتعلمة ويسود الجهل بين الفقراء.

وبالنسبة للأجانب فتعمل ألمانيا على الاستفادة من قدرات هؤلاء الطلبة واستخدامهم في أسواق العمل بعد أن يكونوا قد أتقنوا اللغة الألمانية وفهموا ثقافة البلاد.

اللغة الألمانية أكثر اللغات انتشاراً

تعتبر اللغة الألمانية من أكثر اللغات شيوعاً في الاتحاد الأوروبي فبالإضافة إلى أن ألمانيا تعتبر أكثر الدول كثافة سكانية في الاتحاد الأوروبي فاللغة الألمانية تعد اللغة الرسمية لكل من ألمانيا الاتحادية والنمسا وبولندا، ورومانيا، والمجر، والتشيك، وهولندا، وغيرها من الدول الأوروبية

سبع عواصم

تعتبر برلين هي العاصمة الحالية لألمانيا ولكن ويرجع السبب في هذه التسمية أن مدناً أخرى مثل ريغنسبورغ وفرانكفورت ونورمبرج وفايمار وبون كانت كلها عواصم لألمانيا قبل برلين.

مطار ميونخ أفضل مطارات العالم

مطار ميونخ الدولي في ألمانيا واحد من أكبر مطارات العالم وهو مطار دولي يخدم مدينة ميونخ وألمانيا ويقع على بعد 29 كم من شمال شرق مدينة ميونخ وهو ثاني أكبر المطارات بألمانيا

تراجع معدل البطالة في ألمانيا إلى 4.1%

تراجعت البطالة في ألمانيا في نوفمبر 2016 إلى أدنى مستوى منذ 1981 لتصل لـ 4.1%

وتراجعت البطالة بصورة كبيرة مع ارتفاع معدل التوظيف كما أن المؤشرات الاقتصادية التي تتجه إلى الأعلى حالياً تشير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

ثالث دول العالم استهلاكاً للكحول

جاءت ألمانيا في المركز الثالث على مستوى دول العالم استهلاكاً للكحول بمعدل 115,8 لتراً للفرد الواحد والقانون يسمح باستخدامها في أي مكان وهي متاحة بصورة كبيرة جداً.

أما بالنسبة للسجائر فقد تم منعها في الأماكن العامة ووسائل المواصلات منذ عام 2007

ميركل ثالث أقوى شخصيات العالم

في الوقت الذي حصل فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على المركز الثاني في قائمة أقوى شخصيات العالم التي تعدها مجلة فوربس بينما المستشارة الألمانية جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة والأولى بين النساء. واحتل المركز الأول الرئيس الروسي بوتين.