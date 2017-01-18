فهد المصري يخاطب المجتمع الإسرائيلي حول خارطة الطريق للسلام

كلنا شركاء: رصد

بتنظيم ودعوة من معهد ترومان والجامعة العبرية وبحضور اكثر من 900 شخصية اكاديمية وفكرية وثقافية واعلامية ودبلوماسية اسرائيلية ألقى فهد المصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في سورية كلمة عبر الفيديو من باريس مخاطبا المجتمع الإسرائيلي عن خارطة الطريق للسلام بين سورية و اسرائيل مشددا على ان مايحدث في سورية حركة مجتمع عميقة غير قابلة للردع وان الشعب السوري في مرحلة وعي واعادة تقييم لكل المفاهيم بعد سقوط مرحلة الشعارات والاوهام الكاذبة

ردود الأفعال كانت أكثر من جيدة حسب ما نقل لنا عدد من الإعلاميين.