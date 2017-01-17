طائرة مسيرة تغتال قيادياً تونسياً في (فتح الشام) شمال إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتالت طائرة مسيرة يُرجّح أنها تتبع التحالف الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، قيادياً في جبهة “فتح الشام” في قرية عقربات القريبة من الحدود من تركيا في منطقة باب الهوى شمال إدلب.

وأوضح مراسل “كلنا شركاء” في إدلب أن طائرةً دون طيار أغارت على سيارة “أبو إبراهيم التونسي” القيادي في “فتح الشام” متسببة بمقتله على الفور مع أحد أطفاله، وكذلك إصابة عناصر آخرين، كما أصيب ثلاثة أطفالٍ كانوا في المكان.

وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن إصابة قيادي تونسياً آخر في حركة “أحرار الشام” في ذات الغارة.

وشهدت إدلب خلال الأشهر الأخيرة عشراتٍ من عمليات الاغتيال المشابهة حيث تستهدف الطائرات المسيرة على الأغلب العناصر غير السوريين في جبهة “فتح الشام” كما استهدفت بعض الغارات مقار رئيسة للجبهة متسببة بمقتل العشرات من عناصرها.