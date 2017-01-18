(جيش خالد) يمهل المحامين 10 أيام للتوبة

مضر الزعبي: كلنا شركاء

أصدر مكتب (الدعوة والمساجد) في “جيش خالد” الذي يسيطر على منطقة “حوض اليرموك” غربي درعا تعميماً يطالب المحامين ودارسي (الحقوق) بالحضور إلى المكتب من أجل (الاستتابة).

وجاء في التعميم الذي تداوله أمس الثلاثاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “على كل من درس في كلية الحقوق أو يحمل شهادة المحاماة الحضور إلى مكتب الدعوة و المساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الاعلان”.

ويحمل البيان تهديداً مبطناً لمخالفي قرار “الجيش” حيث لا يجرؤ أحد في مناطق سيطرته على مخالفة تعليماته، كما يعكس فكر “الجيش” في اعتبار دراسة القانون “جريمة” توجب التوبة.

وجاء بيان “جيش خالد” بعد يوم واحد من إصداره المرئي الأول (عزم الأمور) الذي أسهب فيه عم طريقة تعامله مع قاطني مناطقه.

وكان المكتب الإعلامي في “جيش خالد” نشر الاثنين صورا لإعدام شاب مدني ببلدة (الشجرة) في منطقة (حوض اليرموك) بتهمة التعامل مع تشكيلات الثوار، وذلك بعد أيام من إعدام خمسة مدنيين بذات التهمة.

وتشهد منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا اشتباكات متواصلة منذ منتصف شهر آذار/مارس من العام الماضي بين تشكيلات الثوار من طرف والمجموعات المرتبطة بتنظيم (داعش) من طرف أخر، راح ضحيتها قرابة 700 من الطرفين.