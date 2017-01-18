زعيمٌ شيعيٌّ عراقيّ يعتبر حماية (مرقد زينب) تدخلاً في سوريا ويرفضه

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خرج الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، الثلاثاء، بتصريح مفاجئ كشف فيه عن رأي الصدر في مشاركة عدد من فصائل “الحشد الشعبي” في المعارك الدائرة بسوريا بحجة الدفاع عن مرقد “السيدة زينب”.

وقال العبيدي في تصريحٍ صحفيّ، إن “لدينا موقفا واضحا بشأن هذا الموضوع، ومن قبل دخول تنظيم الدولة إلى مدينة الموصل وصلاح الدين، فبعض الفصائل طلبت من الصدر أن تكون هناك مشاركة في سوريا تخوفا من اعتداء سيكون على مرقد السيدة زينب”، بحسب موقع القرطاس العراقي.

وأضاف: “إلا أن الصدر عده تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وقال: لو كان هناك من الأطراف السورية في داخل الشأن العراقي لرفضته، فكيف أرضى لنفسي عليهم ما أرفضه لغيري؟ وهذا موقف واضح جدا لا نقبل النقاش فيه”.