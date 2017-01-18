(إبراهيم برو) و(عبد الحكيم بشار) سيمثلان الكرُد في مؤتمر (الآستانة)

كلنا شركاء: رصد

وجهت الدول الراعية لمؤتمر الآستانة بين المعارضة السورية والنظام الدعوة لرئيس المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو نائب رئيس الائتلاف الدكتور عبد الحكيم بشار.

ونقل الموقع الرسمي لحزب “يكيتي” الكردي عن فؤاد عليكو عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني تأكيده أن الدعوة جاءت للمجلس الوطني الكرُدي في سوريا وسيشارك بشكل رسمي في المؤتمر عبر ممثليها المذكورة اسمائهم أنفاً. مضيفاً ان المحامي درويش ميركان سيشارك في المؤتمر كمستشار قانوني للوفد الكرُدي.

في السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الراعية للمؤتمر وجهت الدعوة لإدارة الرئيس الامريكي المنتخب ترامب والذي سيستلم الادارة الامريكية في العشرين من الشهر الجاري.