9 خصائص في فيسبوك تمنع اختراق حسابك والتجسس عليه

كلنا شركاء: سيف الوليد- الخليج أونلاين

من بين المستخدمين الذين قارب عددهم الملياري مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يجد كثيرون أنفسهم في عقبات قد تضطرهم أحياناً إلى تتبع الشائعات التي ملأت الصفحات الزرقاء، أو الخشية من هذه الصفحات بسبب ما يثار حولها من مخاوف، دون معرفة عدد من مزاياه التي تجمع بين الفائدة والحماية، ومن ثم الوصول إلى الاستخدام الأمثل.

“الخليج أونلاين” يجمع لكم أبرز هذه الخصائص التي قد يغفل البعض عن وجودها، وعن الأهمية والفائدة التي تمثلها للمستخدمين، والتي ستساهم بصورة فاعلة في منع التجسس على الحساب أو اختراقه.

1. التنبيه عند تسجيل الدخول إلى حسابك من متصفح أو جهاز غير معروف

ويتم تفعيل هذا الخيار من خلال الذهاب إلى الإعدادات (الخيار موجود أعلى كلمة تسجيل الخروج)، ومنها اختيار “الأمان” كما هو موضح في الصورة أدناه، ثم تفعيل “تلقي الإشعارات، وخيار إرسال التنبيه إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف”، علماً أن بإمكان المستخدم إضافة أكثر من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف.

2. الموافقات على تسجيل الدخول

من خلال تفعيل هذا الخيار لن يتم الدخول إلى حسابك إلا بعد إدخال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتفك، ويتم تفعيل هذا الخيار من خلال الذهاب إلى قائمة الأمان في الإعدادات، وتفعيل خيار “الموافقات على تسجيل الدخول”، ثم إدخال رقم الهاتف المراد ربطه بهذه الخدمة.

كما يمكنك هنا تفعيل خيار مولد الرموز (كما هو موضح في الصورة أدناه)، الذي سيوفر لك عدداً من الرموز الجاهزة على تطبيق الفيسبوك المثبت على هاتفك، لتكون هذه طريقة ثانية في إعطاء الثقة من عدمها لأي جهاز أو متصفح غير معرف سابقاً للمستخدم.

3. حماية الحساب من أي عملية تجسس قد تتم عليه

ينسى عدد من المستخدمين حسابه مفتوحاً على جهاز صديق أو مقهى إنترنت أو في العمل، أو حتى في حال ضياع جهازه أو سرقته؛ ما يعرض حسابه لخطر الاستخدام السيئ، وهنا يمكن للمستخدم الحصول على ثلاث فوائد من خدمتين في الفيسبوك هي “الأجهزة التي تم التعرف عليها، والمكان الذي سجلت دخولك منه”، وهذه الفوائد هي:

الأولى: معرفة الأجهزة التي تم إعطاء الوثوق لها (كما هو واضح في النقطة رقم 2)

الثانية: معرفة عدد ونوع الأجهزة التي تستخدم الحساب حالياً (وهنا سيكتشف المستخدم أي عملية تجسسية تتم على الحساب).

الثالثة: إنهاء أي عملية اتصال مشبوهة أو غير معروفة للمستخدم (حيث سيتمكن المستخدم فوراً من تسجيل الخروج من جميع الاتصالات المشبوهة أو غير المعروفة على حسابه).

النقطتين الآتيتين (4 و5) هما الحل الناجع للشائعات التي تتحدث عن اختراق الحساب بعد نشر محتوى مسيء أو نحوه، وهو ليس اختراقاً بالطبع، وما هو إلا خيار غفل المستخدم عن تفعيله.

4. منع أي شخص من إضافة محتوى على يومياتك

وبتفعيل هذا الخيار سيمنع المستخدم أي شخص من إضافة أي مادة على حائط حسابه، وهو ما يظنه البعض اختراقاً للحساب، ليبدأ بعدها بنشر التنبيهات التي تحذر من ذلك، ولم يكن عليه إلا أن يذهب إلى “اليوميات والإشارات” من قائمة الإعدادات، وتقييد النشر بـ(أنا فقط) كما هو واضح في الصورة أدناه.

5. منع أي شخص من الإشارة إليك في منشور وعدم عرضه إلا بموافقة منك

يشتكي كثير من المستخدمين من وجود منشورات مسيئة في صفحاتهم، أو تكون بعيدة عن طبيعة ما ينشرونه، وهو ما يدعى بالإشارة أو Tag من قبل الحسابات الأخرى، ويظن المستخدم هنا أنه قد اختُرق حسابه ويبدأ بالاعتذار من أصدقائه عمّا نشر، في حين أن الحل في تمكين خيارين فقط (من قائمة اليوميات والإشارة ) هما:

-من يمكنه إضافة محتوى إلى يومياتي، ومنها تمكين خيار “مراجعة المنشورات التي يشير فيها الأصدقاء إليك قبل ظهورها على صفحتك”.

-كيف يمكنني إدارة الإشارات التي يضيفها الأشخاص واقتراحات الاشخاص، ومنها تمكين خيار “مراجعة الإشارات التي يضيفها الآخرون إلى منشوراتك”.

وبهذا ستمنع ظهور أي منشور تمت الإشارة به إليك قبل أن يظهر على صفحتك (كما هو واضح في الصورة أدناه).

6. إلغاء التطبيقات التي تنشر بدلاً عنك حال اشتراكك فيها

يُفاجأ بعض المستخدمين بوجود منشورات لم يقوموا بنشرها، كمعلومات عامة أو تفاصيل حول موضوع معين أو دعوة للاشتراك في تطبيقات، حيث يتم ذلك من خلال تطبيقات تم الاشتراك فيها مسبقاً، ويظهر اسم التطبيق بصورة شفافة أسفل المستخدم في المنشور، وللتخلص من النشر التلقائي لهذه التطبيقات، ما علينا إلإ الذهاب إلى الإعدادات ثم التطبيقات، ومنها إزالة التطبيق (كما موضح في الصورة أدناه).

7. هل تعلم بوجود صندوق رسائل ثانٍ غير المعتاد؟

نعم يوجد صندوق رسائل ثانٍ غير الأساسي، ويحتوي على الرسائل المرسلة من غير المضافين عندك، أو الذين لم تتم الموافقة على صداقتهم بعد، ويأتي بجانب صندوق الرسائل الأساسي باسم “طلبات المراسلة”.

8. معرفة جميع المجموعات التي تمت إضافتك إليها والخروج منها ومنع إعادتك إليها

كثير منا يجد نفسه مضافاً إلى مجموعة قد لا تمت له بأي صلة، وليس لها غاية تذكر في العادة سوى زيادة العدد من خلاله، ولمعرفة جميع المجموعات التي تمت إضافتك إليها، ادخل إلى القائمة الموضحة في الصورة أدناه، وأي مجموعة تود خروجك منها نهائياً دون إمكانية إعادة إضافتك إليها، فعل فقط خيار “منع الأعضاء الآخرين من معاودة إضافتك إلى Group”.

9. معرفة جميع الصفحات التي سجلت إعجابك بها

يعجب كثير منا بعدد من الصفحات على موقع الفيسبوك، لفائدة قد لا تدوم في الغالب، وهنا يمكنك معرفة جميع الصفحات التي سجلت إعجابك بها مسبقاً من خلال الضغط هنا ( وهو آمن وفرته فيسبوك لهذه الغاية).