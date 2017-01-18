الممثلون السوريون الأعلى أجرًا.. عابد وقصي وسلافة في المقدمة

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تشهد الدراما السورية منافسة كبيرة بين نجومها في ظل تعدد الأدوار والأعمال الفنية المقدمة في كل عام.

وعلى اختلاف الخبرات والأعمار، تتقارب أجور نجوم الصف الأول بشكل أو بآخر، فيما عدا الفنانين المشاركين في الدراما المصرية، أو تلك المعروفة بـ “الدراما العربية المشتركة”، والتي ارتفعت فيها أجورهم.

ورغم ارتفاع تكاليف إنتاج المسلسلات بعد عام 2011 بسبب هبوط الليرة السورية، لم ترتفع أجور الفنانين السوريين، كونهم يتقاضون الرواتب بالدولار وليس بالليرة.

ويعتبر المقياس الأساسي للأجور في الدراما السورية، هو مدى طلب المحطات الفضائية الكبرى لهذا النجم أو ذاك، لأنّ وجود نجوم جماهيريين يسهم بتسويق العمل، وبالتالي تحقيق أرباح إضافية للمنتج.

وترصد عنب بلدي أعلى الممثلين أجرًا في سوريا بحسب مجلات فنية وتصريحات شخصية لهم.

عابد فهد

اتجه الفنان عابد فهد إلى الدراما العربية المشتركة في الآونة الأخيرة، وبالرغم من قلة الأعمال التي يقدمها في كل موسم، أصبح في مقدمة النجوم الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة.

ووصل أجر عابد فهد إلى 200 ألف دولار عن مسلسل “24 قيراط”، الذي لعب دور بطولته مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

قصي خولي

كسابقه اتجه النجم الشاب قصي خولي إلى الدراما المشتركة، وكان آخر ما قدمه “جريمة شغف” و”بنت الشهبندر”.

وتراوحت أجوره عن كل عمل بين 150 إلى 200 ألف دولار، ليصبح الأعلى أجرًا من الفنانين الشباب والمخضرمين.

باسم ياخور

ظهر الفنان باسم ياخور بأعمالٍ عدة في الآونة الأخيرة، وازدادت العروض المقدمة له في كل موسم، كونه من نجوم الصف الأول القلة الذين بقوا في سوريا بعد عام 2011.

ووصل أجر ياخور إلى 200 ألف دولار عن كل دور يلعب بطولته، مثل مسلسل “العراب – نادي الشرق”.

تيم حسن

ارتفع أجر الفنان تيم حسن بعد دخوله الدراما المصرية وتحديدًا مسلسل الملك فاروق، وتهافتت عليه الأدوار في الدراما العربية بعد مغادرته سوريا.

وتتراوح أجور تيم حسن بين 150 و200 ألف دولار، عن المسلسلات التي يقدمها بمشاركة الممثلة اللبنانية نادين نجيم، مثل “تشيللو” و”نص يوم”.

بسام كوسا

يعتبر من النجوم المخضرمين في الدراما السورية، ويتميز بقدرته على أداء كافة الأدوار، ليُطلق عليه لقب الـ “جوكر”.

ورغم قلة الأعمال التي يقدمها، يتقاضى كوسا عن كل عمل درامي ما يقارب 100 ألف دولار.

ويتساوى أجر كل من الفنان عباس النوري و الفنان أيمن زيدان مع أجر بسام كوسا، كأعلى الفنانين المخضرمين أجرًا.

أما بالنسبة للممثلات السوريات فلم تقل أجورهن عن أجور من سبق ذكرهم، وتأتي في المقدمة:

سلاف فواخرجي وسلافة معمار

تعتبر النجمتان من الممثلات الأعلى أجرًا في الدراما السورية، ووصلت أجورهن إلى 100 ألف دولار عن كل عمل فني لعبن بطولته.

أمل عرفة وكاريس بشار

تأتي أمل وكاريس بالتساوي مع سابقتيمها في الأجر، وإن كانت أجورهن تقل في بعض الأعمال، إذ تتقاضى كل واحدة عن دورها بين 75 و100 ألف دولار.

وتعد الأجور التي يتقاضاها الفنانون السوريون متدنية، مقارنةً مع ما يتقاضاه نظراؤهم في الدراما المصرية والخليجية وحتى اللبنانية.

ويُرجع خبراء ونقاد سبب ذلك إلى انخفاض سعر بيع الساعة الدرامية السورية نظرًا لظروف التسويق والمحطات التي تعرضها، بالرغم من “ريادتها” على الشاشات العربية.