300 ناشطٍ سوريّ يطالبون بمقاطعة (الآستانة) تضامناً مع (وادي بردى)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب 300 ناشطِ وسياسيِّ ثوريّ سوريّ من الفصائل المعارضة مقاطعة مؤتمر (الآستانة)، معتبرين أنهم سيكونون شركاء للنظام في إبادة ما تبقى من قرى ومدن “وادي بردى” في حال المشاركة.

وقال الموقعون على البيان “إننا نبدي استغرابنا واستهجاننا عزم الفصائل والسياسيون في المعارضة الذهاب الى الآستانة مخلفين وراءهم الميليشيات الطائفية والنظام يقومون بتدمير اهلنا وقراهم في وادي بردى وكأنه ليس جزءاً من سوريا الثورة التي يفاوضون باسمها ، وتحت مسمى الهدنة ووقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به الا الفصائل وكأنها تعطي الإذن الضمني باستكمال عمليات التهجير والابادة”.

واشترط البيان على الفصائل والمعارضة تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل على كل المناطق المحررة قبل الذهاب إلى المؤتمر. وكذلك أخذ الضمانات بإخراج الميليشيات الطائفية من جميع “اراضينا المحتلة”.

وحمل البيان توقيع كل من:

1- المفتش أول محمود سليمان الحاج حمد..دمشق

2- الناشطة غادة أحمد..القنيطرة

3- الثائر دري الزعبي..حمص

4- الثائر نضال الحسن..حمص

5-المحامي فؤاد ابو حطب وادي بردى

6-الاستاذ نوفل الدواليبي

7-الدكتور كمال اللبواني

8-العميد أحمد طلاس…حمص

9- العقيد رياض الاسعد…ادلب

10-د.أبوقتادة الحكيم..دمشق

11-الناشطة يمامه…درعا

12-الاعلامي زين علي..حلب

13-الناشط أحمد الديراني..داريا

14-الناشط صبحي مراد…حمص

15-الاعلامي عبدالقادر الاستاذ.حلب

16-الثائر محمد السبسبي..درعا

17-القاضي مروان كعيد..حلب

18-معتز شقلب…حمص

19-الحقوقية حسناء الزبداني..دمشق

20-.غيلان الأتاسي…حمص

21-الثائر زكريا عفش…حلب

22-الناشط الحموي نصر…حماة

23-الناشط أحمد محمد أبوسالم.درعا

24-الناشطة وسام محمد- دمشق

25-د.عبدالله العلي .ادلب..

26-الاعلامي قحطان الشرقي…حلب

27-المجاهد محمود إبراهيم المحمود

28-محمود حسو (أبو الحارث) قائد كتيبة محمد رسول الله شمال ادلب

29-الناشط مصطفى ضاهرو..إدلب

30-الاعلامي وليد الرفاعي.. درعا

31-الدكتور خضر آلِ ديري – الحسكة

32-الناشط يونس اليوسف – ادلب

33-المجاهد حسان صالح عسكري.

34-عمر المختار من…حلب

35-الناشط محمد أبو جمعة….حلب

35-العقيد خالد المطلق…حمص

36- الشيخ عبدالله منصور حمص.الرستن

37-الناشط شفيق قاروط…حلب

38-ميسه مبارك الخليل….ناشطة..حماه

39-الشيخ ابراهيم عبد العزيز الزعبي – درعا

40-الشيخ اسماعيل الخالدي.. القنيطرة

41- الاعلامي حسين ابو علي.حلب

42-الناشطة دمشقية اموية..دمشق

43-محمد عزيزي مدير شبكة جيش الفتح..حلب

44- الإعلامي عهد صليبي.دير الزور

45-المجاهد عمار الجنيدي..حمص

46-المجاهد عمار الضاهر..حمص

47-الناشط الأعلامي محمد موسى الموسى..حلب

48-الثائر سعد العواد..درعا

49-محمد الزعبي ابو الفرات درعا

50-العميد زاهر الساكت…حلب

51- الدكتور ابو المجد- حلب

52- الناشطة صباح الكردي – حمص

53-الناشط عمر شبيب…حماة

54- غازي حسين الزعبي..درعا

55-المحامي محمددرغام حامدي.حلب

56-محمود محمد نعيم زينو – سقبا

57-رنيم حمزيان ام الأحرار

58-المحاسب عبدالكريم محسن مواس ..حلب

59-المجاهد شفيق قاروط…

60-الناشط بكري نجار ابوالعز.حلب

61-الناشط خالد محمد ، دمشق

62-الناشط بهاء الدين راضي السلمان /درعا

63- خالد الصباغ..حمص

64-الناشطة ردينة سليم..

65-الناشط مصعب طحان..إدلب

66-منزر المصري….حمص

67-الثائر أحمد ناصر..حلب

68-المجاهد جمعة هرموش..حلب

69-العقيد أبو كفاح الحريري

70-الدكتور تيسير الزعبي..درعا

71-الناشط إبراهيم الصمادي

72-المرصد مصطفى الباكستاني.حماة

73-الاعلامي سيف الخالدي..حمص

74-الاستاذ خالد حربا…حمص

75-الثائر سامر الزعبي..حمص

76-الثائر محمد الزعبي…حمص

77-المجاهد خالد الزعبي…حمص

78-محمد شقلب…حمص

79-محمد خالد فياض…حلب

80-الشاعر ابوياسر الفشتكي

محامي وسياسي سوري..

81-الدكتور أكرم عبد الدايم

الهيئه العليا ﻷحرار سوريا

82-خالد الخالد…حلب

83-يوسف الأحمد…إدلب

84-الشيخ ابراهيم خضرالخلف (جروان)

85-المحامي فايز خضرالخلف (جروان)

86-المحامي انور الخضر (تل ابيض)

87-الاستاذ احمد الخضر ابوخطاب (موحسن)

88-الاستاذ خضرالخضر(موحسن)

89-الاستاذ حمزه الخضر(موحسن)

90-الصحفي مهند شحادة…دمشق

91-احمد حوامدة…. درعا

92-حسن قاسم مسؤول التواصل بسرايا أهل الشام تابعةلجيش الحر

93-المجاهد عبدالرزاق الجبلاوب عضوفي المكتب الشرعي لحركة شام الإسلام

94-الإعلامي عثمان طه….حمص

95-صالح البعاج…الحسكة

96-محمد العبدالله..الحسكة

97-احمد العبدالله. …الحسكة

98-مصعب الطراف…الحسكة

99-عدي مناع…..الحسكة

100-احمد مناع…الحسكة

101-حسن الليلي….الحسكة

102-محمد الليلي..الحسكة

103-اسماعيل الحسين…الحسكة

104-وسام الدخيل…الحسكة

105-جاسم محمد…الحسكة

106-محمد جميل…الحسكة

107-احمد الحسن…الحسكة

108علي الحسن…الحسكة

109-حسن العبدالله..الحسكة

110-المجاهد محمد مصري..حمص

111-الناشط نبيل الحريري…درعا

112-الناشطة بشرى صالح..الجولان

113-فواز عبيد…الحسكة

114-ايمن مطيران…الحسكة

115-عبدالله مطيران…الحسكة

116-محمد بسام…الحسكة

117-بشير محمد….الحسكة

118- الاعلامي بلال الحريري…درعا

119-محمد بديع النجار مراقبة وتقييم في حمص

120-سعد الدين الاقاروط….حمص

121-محمد نور دبيس

122-محمد حاصود ناشط سياسي

123- الصحافية ايمان زمزم – دمشق

124-مؤيد شاكر إدلب

125-الناشط اﻻعﻻمي باسل مطر

126 أحمد الشيخ الرقه

127-الناشط اﻻعﻻمي علي محمد

128-الناشط في المجال اﻻنساني مصطفى محمد

129-الشيخ نورس العجﻻني حلب منبج

130-الناشط الثوري ربيع رجب

131-حسن عبد الحي دمشق

132- الاستاذ عصام شلا- رجل اعمال- اللاذقية

133- الاستاذ المفتش محمد نور مبارك – ادلب

134-يامن اﻷحمد ثائر حتى النصر ..دمشق

135-المفكروالكاتب اﻻستاذسعدالدين البزره .

136-الناشط مأمون زوكاني ..درعا

137-النقيب عبدالسلام عبدالرزاق المتحدث بأسم حركة نور الدين الزانكي

138-الشرعي عبدالرحمن الشايب

139- الدكتور عماد الدين الخطيب الامين العام لحزب التضامن

140- الرائد أحمد الحسن أبو المنذر

141-هيثم بن حسن العقيدي ناشط سياسي…دير الزور

142-العميدالركن المهندس محمد أنور سعد الدين

145-الاعلامي ماهر القصاب..حمص

146-الناشط مأمون زوكاني ..درعا

147-الاعلامية اريام حمص

148-الشيخ أحمد مصطفى إبن حسن …حلب

149-مؤسسة الجنوب الأعلامية آبو الجود النامري

150-أسعد الحريري…درعا

151-النقيب براهيم الغزالي

152-الرائد أحمد الحسن أبو المنذر

153-الناشط السياسي أحمد عتوان

154-الثائر نجيب مدراتي حلب

155-الثائر محمود حج عبيد حلب

156-خالد اليوسف…. حلب

157-الثائر المحامي محمد أديب حلب

158-الثائر الأستاذ محمد عبيد حلب

159-الثائر أحمد طويل حلب

160-الثائر خليفه كسارة حلب

161-الثائر إبراهيم رزق حلب

162-الثائر حسن رزق حلب

163-الثائر كامل أبو جمعه حلب

164-الثائر طاهر قناص حماة

165-الثائر زهير ناعوره حلب

166-الثائر عيسى أحمد حلب

167-الثائر عبد الكريم الشعار حلب

168-محمد نور دبيس

169-الشيخ عبدالله العبار…الحسكة

170-الناشطه رنا الحوراني…درعا

171-الاعلامي براء ثابت العيد الحسكة

172-الشيخ عقل العقاب عشيرة الجملان ريف حماه الشرقي..

173-الاستاذ علي الصالح…حلب

174-عمار الأشقر … ادلب

175-احمد عبدالرحمن العبدالله

176-الثائر جدو ابو صطيف جواد..ادلب

177-الناشط فواذ الحسون..درعا

178-د.هاني الرفاعي.. درعا

179-الناشط أنس دلة…

180-الإعلامي محمد الامين..شبكة اخبار جيش الفتح

181-الصيدلاني عبدالقادر الغنطاوي حمص

182-الناشط صبحي لاذقاني…ادلب

183-الناشط الاعلامي محمد النبهاني..حماة

184-عبدالرحمن محمود اعلامي لجيش الفاروق.حماة

185-مصطفى أحمدطويش..ادلب

186-الناشط سامر الاحمد…حماة

187-المحامي محمد تمو.حلب

188-الاعلامي احمد الحمد..حلب

189-الثائر ياسر رشيد ..دمشق

190-علي عقيل.. حلب

191-محمد رستم…حلب

192-الاعلامي عبدالله السعدي…حماة

193-المهندس أحمد المجبل..دمشق

194-محمد الاحمد….حلب

195-راشد تيم…حمص

196-خالد عدوية..حمص

197-مصطفى عثمان..حلب

198-باسل جوخدار…حمص

199-سعيد الزعبي…حمص

200-ملهم الحسين…الرقة

201-ياسين الأحمد.. منبج

202-د.أسعد العبود..ادلب

203-فراس طيارة.. حمص

204-بشير الفيصل.. الرقة

205-عمار الحمد.. الرقة

206-فتحي الأتاسي..حمص

207-اعلامي محمد شرف الدين. حماه

208-الثائر علي حاج جاسم..حلب

209-محمدسعيد البورسان الرقة

210-هاشم الاسعد حماه

211-يوسف وحيد العزي. حماه

213-عبود الانور السعيد.. الرقة

214-عبدالهادي الخوجة.. الرقة

215-خلف الدكل.. الرقة

216-صالح الجدوع.. الرقة

217-الناشط السياسي أنس العجمي

218-عصام شلا..الاذقية

219-الشيخ سلامة الحردان..ديرالزور

220-ابراهيم الحبش ..الحسكه

221-الشيخ نصر صفوق المسلط.الحسكه

222-الاستاذ احمد عجاج..ديرالزور

223-الشيخ ابراهيم محمد شباط

بأسمي وبأسم جميع أعضاء حملة بدنا نرجع بلدنا

224-المحامي عبد الناصر حوشان – كفر زيتا

225-الناشط اسعد العثمان – مسكنة

226-محمد سمهاني – اللاذقية

227- الكاتب و السياسي جنيد العمر مدير المؤسسة السورية للتنمية.

228-عمر الخطيب مدير موقع مجرمون لا لاجئون

229-الإعلامي عوض العميان..درعا

230-محمد عبد الصمد..حمص

231-الناشط عبد القادر قصاص ادلب

232-ياسين تركاوي…حمص

233-حسون الحسون. الرقة

234-المختارعبدالرحمن عبدالعزيزالطبقه

235-طارق محمد أبوزيد..دمشق

236-يحيى القراوي …حلب

237-فهد النجرس…دير الزور

238-معاذ الحاج يوسف الحسكة

239-تركي الحسان..الرقة

240-الاستاذ محمد زياد العلاوي درعا

241-محمود محمد سعيد الجنيدي

قائد كتيبة عباد الله حمص

242-دكتور فهمي محمد ذهني خيرالله حلب

243-المهندس رشيد لعبد..حمص

244-الثائر محمد العسكر..حمص

245-الثائر قصي العبدالله الصالح..حلب

245-المستشار حسون الحسون

246-القاضي على ابراهيم

247-سالم عبد العزيز اليوسف

248-ياسين الرفاعي درعا

249-صالح لبادة الطبقة

250-عماد احمد السيدعلي حلب

251-فايز بردقجي..حلب

252-محمد باسل عطية قائد عسكري بريف دمشق

253-عبد الباسط الساروت..حمص

254-نضال خلوف-دمشق

255- معاز الحاج يوسف الحسكة

256-الناشط احمد الحسين

257- العميد عدنان الهواش ابو الشهداء

258-الناشط يوسف دلال جرابلس

259-خالد الشعار قائد كتيبة الرحمن اللاذقية ابو سفيان

260-الناشط علي مرشاق حماة

261-المحامي عبد السلام القاسم. حماة.

262-العميد احمد الفج الاتارب

263-العقيد هيثم ادريس حمص

264-العقيد نور الدين ادريس حمص

265-الشيخ محمد الوادي..درعا

266-ياسر علي علوه..حلب

267-خالد طيارة حمص

268-الثائر هايل احمد الحرب.. البوكمال

269-محمود بليد ابن بكري.. حلب

270-محمد بليد بن محمود…حلب

271-احمد الباشا..حلب

272-العميد غازي جابر العبود درعا

273-الدكتور العميد علي علاو دير الزور

274-العقيد عماد الدين السعيد دير الزور

275-النقيب قصي الصالح حمص

276-الناشطه السياسيه آثار الحكيم ريف دمشق

277-الثائر بشير علاو دير الزور

278-الناشط محمد جميل عبدالله حمص

279-الملازم اول جهاد مطر حمص

280-احمد حاميش ناشط اعلامي وسياسي

281-وليد الحمصي…حمص

282-عامر زياد العبدالله..حمص

283-محمد العبدالله..حمص

284-ثائر العبدالله…حمص

285-عبدالهادي العزي…حمص

286-عبدالرزاق العزي..حمص

287-احمد عبدالهادي العزي..حمص

288-فراس احمد العبدالله..حمص

289-محمود الفرحان…حمص

290-احمد النمر…حمص

291-عبدالرزاق اشرف..حمص

292-محمد العلي….حمص

293-احمد عبدالرحمن العبدالله…حمص

294-الثائر بلال مالك عبيد حلب

295-الثائر جهاد بحثون ابوزيد حلب

296-أسامة صقر شريف قائد كتيبة صقور صلاح الدين حلب

297-دنيا لطفي..دمشق

298-الناشط محمد زين .حماة

299-مامون سيد عيسى…

300-الناشط عبد الله حاج محمد