علوش في مواجهة الجعفري في (آستانة) وهؤلاء أعضاء وفدي النظام والمعارضة

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حسمت كتائب الثوار أمس الثلاثاء، لائحتها النهائية للمفاوضين الذين سيمثلون المعارضة في مدينة أستانة بين 23 و25 يناير/كانون الثاني الحالي.

وتُظهر اللائحة التي نشرتها صحيفة “العربي الجديد” مشاركة عدد كبير من الفصائل الكبيرة في المحادثات، التي سيقتصر جدول أعمالها على توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كافة الأراضي السورية.

ويشارك مندوبون عن فصائل “جيش الإسلام”، و”فيلق الشام”، و”لواء شهداء الإسلام”، و”الجبهة الشامية” و”تجمع فاستقم” و”السلطان مراد” في الوفد، الذي يترأسه كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للتفاوض إلى جنيف، محمد علوش، مع غياب لافت لحركة “أحرار الشام”، إحدى أكبر الفصائل في الشمال السوري، بحسب الصحيفة.

وفي الوقت الذي سيكون فيه الوفد المفاوض عسكرياً بالكامل، فقد تضمنت اللائحة الرسمية أسماء سياسيين وقانونيين بارزين بصفة مستشارين سياسيين وقانونيين، أبرزهم المفاوض الذي تمكن من إبرام اتفاق أنقرة في نهاية العام الماضي، أسامة أبو زيد، وشخصيات رئيسية في كيانات سورية سياسية من إئتلاف وطني ومن خارجه، مثل محمد صبرا ونصر الحريري وهشام مروة.

القائمة العسكرية:

1-محمد علوش (رئيس الوفد المفاوض/ جيش الإسلام).

2-ياسر عبد الرحيم (غرفة عمليات فتح حلب/ فيلق الشام).

3-سعيد نقرش (لواء شهداء الإسلام/ داريا).

4-حسام ياسين (الجبهة الشامية).

5-مصطفى بيرو (تجمع فاستقم كما أمرت).

6-يامن تلجو (جيش الإسلام).

7-منذر سيراس (فيلق الشام).

8-أحمد سلطان (لواء السلطان مراد).

9-مأمون حاج مصطفى (فصيل صقور الشام)

القائمة السياسية والقانونية:

1-عبد الحكيم بشار.

2-نذير الحكيم.

3-نصر الحريري.

4-أسامة أبو زيد.

5-يحيى العريضي.

6-هشام مروة.

7-خالد شهاب الدين.

8-عمار تباب.

في المقابل، أكدت صحيفة “الوطن” المقربة من نظام بشار الأسد أن وفده إلى المؤتمر سيترأسه بشار الجعفري، مشيراً إلى أن الوفد يضم عشرة أشخاص وهم إلى جانب الجعفري، مستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس، وسفير النظام في موسكو رياض حداد، وعضو مجلس الشعب المحامي أحمد الكزبري والدبلوماسي حيدر علي أحمد وأسامة علي من مكتب وزير الخارجية، وأمجد عيسى، إضافة إلى ضابط أمن وضابطين يمثلان المؤسسة العسكرية السورية.