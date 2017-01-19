روحاني: تحرير حلب ووقف إطلاق النار خطوتان مهمتان لاستقرار سوريا

وقال روحاني خلال لقائه رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، الذي يزور طهران حاليا “إن تحرير حلب ووقف إطلاق النار خطوتان مهمتان في طريق تدعيم السلم والاستقرار في سوريا”.

وأضاف روحاني: “تحرير حلب بمثابة رسالة إلى العالم تفيد بأن الشعب السوري قادر على تحرير أرضه من الإرهاب بشكل جيد وأن المجموعات الإرهابية وداعميهم لن يصلوا إلى أهدافهم”، مؤكداً أن “إيران ستبقى داعمة لسوريا حكومة وشعبا”. وحول مفاوضات أستانا، قال روحاني “أتمنى أن تكون مباحثات أستانا بداية حقيقية لمفاوضات سورية سورية، وأن تصل إلى نتيجة تحقق تطلعات الشعب السوري”.