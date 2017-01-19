(حزب الله) يحتجز 50 عائلةً بعد تهجيرهم في (بقين) بريف دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

احتجزت ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء (18 كانون الثاني/يناير)، قرابة 50 عائلة بعد أن هجرتهم من منازلهم قرب بلدة بقين بريف دمشق.

ومع استمرار القصف الذي تتعرض له بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي أوقع عدداً من الجرحى في صفوف المدنيين، أفاد المجلس المحلي في مضايا وبقين، من خلال حسابه في “فيسبوك”، بأن ميليشيا حزب الله اللبناني أجبرت أهالي المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة بقين، والواقعة بين حاجزي جوليا والشبك، على إخلاء منازلهم.

وأشار المجلس إلى أن (حزب الله) هجّر ما يقارب الـ 50 عائلة من المنطقة، قسم ذهب باتجاه بلدة بقين والقسم الأخر باتجاه منطقة المعمورة.

وأكد المجلس المحلي في مضايا وبقين بأن ميليشيا حزب الله احتجزت العائلات التي تم تهجيرها، وهي الآن معتقلة في حاجز جوليا التابع لمليشيا حزب الله.

وأفادت صفحة “مضايا” إلى أن ميليشيا حزب الله تحاول التسلل لاحتلال الأبنية على أطراف بلدة مضايا، وسط تغطية نارية كثيفة من قبل الحواجز المتواجدة على أطراف البلدة.

وأضافت الصفحة بأن حاجز مرجة التل استهدف عن طريق الخطأ حاجز عبد المجيد المتواجد شمال بلدة بقين، ما أسفر عن سقوط 3 إصابات في صفوف عناصر (حزب الله)، تم نقلهم إلى المستشفى الخاص بتلك الميليشيات المتواجدة في كروم مضايا.