الذهب يهبط من أعلى مستوى في 8 أسابيع مع صعود الدولار بدعم بيانات التضخم

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تراجع الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع صدور بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في عامين ونصف العام بما أدى إلى صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1209.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1945 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني يوم الثلاثاء.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير شباط 0.07 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1212.10 دولار للأوقية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي و2.1 بالمئة في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول مسجلا أكبر زيادة سنوية منذ يونيو حزيران 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تحولت الفضة للانخفاض 0.1 بالمئة إلى 17.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في شهرين عند 17.33 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.3 بالمئة إلى 961.49 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 749.30 دولار للأوقية.