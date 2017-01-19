وصول اول قطار بضائع يربط الصين ببريطانيا

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بعد رحلة استمرت 18 يوما بلغ طولها 12 الف كلم وصل الاربعاء الى لندن اول قطار بضائع يربط مباشرة الصين بالمملكة المتحدة.

وتترجم هذه المسافة رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع غرب اوروبا من خلال اعادة احياء طريق الحرير الذي كان يؤمن وصول تلك البضاعة الثمينة الى أوروبا.

ووصلت القاطرة الملونة بالاصفر والاحمر والتي تحمل علامة شركة دويتشي باخن الالمانية، الى باركينغ شرق لندن بعيد الساعة 13,00 ت غ.

وسار القطار ببطء شديد لدى وصوله ليشق يافطة كبيرة كتب عليها “اول قطار بضائع من الصين الى المملكة المتحدة- كانون الثاني/يناير 2017” قبل ان ينثر عليه سيل من القصاصات الملونة.

ونقل القطار الذي امتلات عرباته بالملابس وسلع استهلاكية اخرى، 34 حاوية وهو عدد يقل كثيرا عن حمولة السفن التي تستطيع نقل ما بين عشرة آلاف وعشرين الف حاوية.

وانطلق القطار في الاول من كانون الثاني/يناير من مدينة يويو الصناعية جنوب بكين ثم عبر كازاخستان وبيلاروسيا وبولندا والمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل عبور نفق المانش الى بريطانيا.

ولندن هي المدينة ال 15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديد الصينية العامة.

وتعتبر الخدمة اقل كلفة من النقل الجوي واسرع من النقل البحري.

ويدخل هذا الخط ضمن مشروع للسلطات الصينية اطلقته في 2013 باقامة “طريق حرير” جديد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر آسيا وروسيا واوروبا.

وتهدف الصين ثاني قوة تجارية في العالم، الى تعزيز علاقاتها مع هذه المناطق عبر استثمارات في البنى التحتية لتحفيز المبادلات وتمكين المصانع الصينية من اسواق جديدة.