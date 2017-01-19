(مسرح الشارع) يعود إلى (كوباني) مدخلاً الفرح لقلوب أهلها

كدر أحمد: كلنا شركاء

خمسة عشر دقيقةً كانت كافيةً لتُدخل شيئاً من الفرح على نفوس المدنيين في ظل الحرب التي تعصف بهم، حيث استطاع شباب من مدينة عين العرب (كوباني) تحت اسم فرقة (يكدا) التابعة لمركز “باقي خدو” الثقافي، إقامة مسرحيات مختلفة في العديد من شوارع المدينة.

وقدّمت الفرقة في مدينة كوباني سلسلة من العروض المسرحية في شوارع المدينة لتعريف المجتمع بأهمية الفن والأعمال الفنية والثقافية، والتي حملت دروساً وعبراً مقتبسةً من الحياة، إصافةً إلى قضايا اجتماعية وثقافية، والمشاكل التي يواجهها المدنيون في حياتهم اليومية في ظل الحرب المدمرة.

وجاءت فكرة إقامة مسرحيات في الشوارع من أن أغلب المدنيين لا إمكانيات مادية لديهم لمشاهدة الأعمال الفنية داخل المسارح، بحسب أعضاء الفرقة.

وأقامت الفرقة المؤلفة من 12 شاباً خمس مسرحيات لا يتجاوز مدة المسرحية الواحدة 15 دقيقة، في العديد من شوارع المدينة، حيث شهدت ساحة السلام وساحة الحرية وشارع التلل وشارع 48 وبالقرب من بوابة مرشد بينار أعمالاً فنيةً ومسرحية.

وقال “أزاد حسن” لـ “كلنا شركاء” إنه استطاع متابعة المسرحيات الخمس، فهو منذ ما يقارب الخمس سنوات بات مقطوعاً عن مشاهدة المسرحيات التي كان يتابعها في مسارح مدينة حلب حيث كان يقيم.

وأضاف بأنه سعيد بهذه الخطوة التي أقدم عليها مجموعة شباب بالتنسيق مع مركز “باقي خدو” للفن والثقافة، وتمنى “حسن” في نهاية حديثه مشاهدة المزيد من هذه الأعمال كونها تزيد حالة الفرح والأمل لدى المدنيين ومقاومتهم لظروف الحياة الصعبة في ظل ما يمرون به.

وتواصل الفرقة عرض مسرحياتها إضافة إلى مسرحيات جديدة في أماكن أخرى من المدينة وريفها.