قوات النظام تتقدم في الغوطة الشرقية وتسيطر على 4 نقاط

وليد الأشقر: كلنا شركاء

سيطرت قوات النظام وميليشياته أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير، على أربع نقاط على جبهة بلدة البحارية في غوطة دمشق الشرقية، بعد هجوم عنيف من قبل قوات النظام وميليشياته، ومعارك شرسة مع كتائب الثوار.

وأفاد ناشطون بأن قوات النظام وميليشياته مازالت مستمرة في محاولاتها المستميتة في اقتحام الغوطة الشرقية تحت غطاء ناري كثيف، حيث حاولت أمس اقتحامها من أربعة محاور، وهي جبهات منطقة المرج البحارية وحزرما وجبهة مزارع المحمدية وجسرين، وجبهة حرستا، وجبهة حي جوبر الدمشقي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار والقوات المهاجمة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على جبهات المرج (البحارية، وحزرما) في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم على هذه الجبهات من أكثر من محور، وتمكنت تلك القوات من السيطرة على أربع نقاط عسكرية للثوار على جبهة البحارية.

وقضى خلال الاشتباكات في منطقة المرج ثلاثة من الثوار وهم: “محمد كحيل” (بلدة العبادة)، “أبو علي عطعوط” (دير سلمان)، “أبو كاسم رمضان” (دير سلمان).

وأفاد فيلق الرحمن في بيان نشره أمس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بصد محاولة اقتحام لقوات النظام من أربعة محاور (الحميدية، عين ترما، جوبر، حزرما)، ترافقت باشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقصف بالهاون، في خرق يومي للهدنة.