اتفاقٌ على تهجير رافضي التسوية من ثوار (زاكية) بالغوطة الغربية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

من المقرر أن تنطلق صباح اليوم الخميس (19 كانون الثاني/يناير)، حافلات تقل ثوار مدينة زاكية في الغوطة الغربية وعائلاتهم، ممن رفضوا تسوية أوضاعهم لدى النظام، إلى الشمال السوري.

وأفاد ناشطون بأنه تم الاتفاق على انطلاق الحافلات التي ستقل الثوار الذين رفضوا تسوية أوضاعهم صباح اليوم من مدينة زاكية باتجاه الشمال السوري، ويبلغ عدد الثوار الذين سيخرجون إلى محافظة إدلب 150 عنصراً مع عائلاتهم، وسيكون في كل حافلة سلاح خفيف فقط (أربع بنادق وعدد من المسدسات).

ومن أهم بنود الاتفاقية مع النظام، بحسب ناشطين، هي عدم دخول قوات النظام إلى المدينة وإخراج كافة المعتقلين في سجونه، والذين يبلغ عددهم أكتر من 250 معتقلا، وكان قد أخرج النظام أمس خمسة معتقلين كدفعة أولى، وسحب أحدهم فور خروجه من السجن إلى الخدمة الاحتياطية في صفوف قواته، كما وعد النظام بإخراج دفعة أخرى اليوم أو غدا.

ويشار إلى أنه على الرغم من إبرام التسوية في مدينة زاكية مع النظام، لا تزال جميع مستلزمات الحياة من أدوية طبية ومحروقات وخضار شبه مقطوعة عن المدينة، فضلاً عن زيادة الضغوطات العسكرية على المدينة وخصوصاً على فئة الشباب الرافضة للتسوية، والمماطلة من قبل النظام لخروج الثوار إلى الشمال، واعتقالات تعسفية على الحواجز طالت عدداً من الشباب الذين قاموا بتسوية أوضاعهم سابقا.