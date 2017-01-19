(حزب الله) يسحب قوات من حلب ويتجه إلى دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

بدأت ميليشيا حزب الله اللبناني بسحب قواتها من حلب وتوجيهها عبر المروحيات إلى مدينة دير الزور ومطارها العسكري لمنع سقوطهما بيد تنظيم “داعش”، بعد تقهقر قوات النظام وميليشياته السريع في مدينة دير الزور، وتضييق تنظيم “داعش” الخناق على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة تلك القوات، والخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها خلال الأيام القليلة من المعارك الشرسة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قولها إن الميليشيا أرسلت قوات عسكرية باتجاه دير الزور، في محاولة لمنع سقوط مطارها العسكري.

وقالت المصادر إن تنظيم “داعش” “تقدم في عدة أحياء، وحاصر بعضها، وقطع الطريق باتجاه المطار العسكري، كما أصبحت كتيبة المدفعية 137 شبه ساقطة، وقد أرسل الحزب تعزيزات من محيط حلب ومن مناطق أخرى، ومن المتوقع أن تصل أطراف المطار غداً لتمنع سقوطه إن استطاع الصمود حتى الغد”، مشيرة إلى “محاصرة التنظيم للمطار من ثلاثة جهات”، وفق قولها.

وأفاد موقع “الجزيرة” بأن مصدراً ميدانياً -طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية- كشفعن وصول دفعة جديدة من مقاتلي ميليشيا حزب الله اللبناني إلى دير الزور، يبلغ عددهم 200 شخص، لدعم قوات النظام بدير الزور، إلى جانب تعزيزات ذخيرة عبر الحوامات من مطار القامشلي (شمال شرق سوريا) إلى مطار دير الزور.

ومن جهتها، أكدت صفحة “فرات بوست” أن قوات النظام في دير الزور استقدمت أمس الأربعاء تعزيزات عسكرية تقدر بحوالي 200 عنصر، عبر الطيران المروحي، وانتشرت التعزيزات داخل مقر كليات الزراعة والآداب ومستشفى الأسد ومبنى الأمن الجنائي وعلى أسطح الأبنية المذكورة على الطريق العام دير الزور-دمشق، كما ألقى الطيران الروسي ليلة أمس شحنة أغذية وذخيرة فوق مطار دير الزور العسكري.

وفي السياق، نعت صفحة “أسود الجيش العربي السوري في دير الزور” التابعة للنظام أمس، مصرع “زين العابدين بقجه جي”، أحد عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، والذي قُتل إثر المعارك الدائرة في محيط مطار دير الزور العسكري.

وأشار موقع “ليبانون ديبايت” إلى أنها المرة الأولى التي يسقط فيها أحد مقاتلي ميليشيا حزب الله في دير الزور منذ عام 2013.

ويشار إلى أن تنظيم “داعش” تمكّن خلال أيام مضت من الهجوم العنيف، من فصل مطار دير الزور العسكري عن الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام بدير الزور، ومحاصرة المطار بالكامل، والسيطرة على العديد من المواقع العسكرية، كان آخرها أمس، حيث سيطر على مبنى شركة الكهرباء ورحبة الدبابات ومستشفى ميداني لقوات النظام في جبل مدينة دير الزور.