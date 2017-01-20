ماهي شروط النظام لإشراك السعودية وقطر في (آستانة)؟

سعد محمد: كلنا شركاء

اشترط نائب وزير خارجية النظام “فيصل المقداد” على قطر والسعودية (وقف دعمها للإرهاب)، للتفكير في المشاركة في محادثات “أستانة” المتعلقة بحل الأزمة في سوريا.

وقال “المقداد” وفقاً لما نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” إن “على الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر صدق نواياها في التعامل مع الحلول المطروحة والضغط على تركيا لإغلاق حدودها مع سورية ومنع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه وخاصة النظامين السعودي والقطري”.

واعتبر أن كل من يريد العمل بإخلاص لحل الأزمة في سورية ويحترم سيادتها ويحارب (الإرهاب) معها ويلغي مقاطعتها يمكن أن يشارك في المحادثات، وأشار إلى أنه لا دور لكل من يدعم الإرهاب ‏ويسلحه ويموله.

ومن المقرر إجراء محادثات في العاصمة الكازاخية أستانا في 23 كانون الثاني الجاري بهدف المساعدة على دفع عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية، ويرأس وفد النظام بشار الجعفري، في حين يرأس وفد المعارضة محمد علوش.

الأخير بدوره قال: ” إن المعارضة ستعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع انتهاكات النظام، وإن الوفد يعتبر المفاوضات جبهة من جبهات القتال. واعتبر أن حركة أحرار الشام كأنها موجودة في المحادثات، وذلك بعد إعلانها عدم المشاركة رغم تأييدها للفصائل المشاركة.