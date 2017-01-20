الجيش الأردني يتأهب على الحدود تحسبا لداعش

وأضاف الكفاوين في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن يشق بعض مسلحي داعش طريقهم إلى الحدود الأردنية، مع اشتداد الضربات ضد عناصر التنظيم في سوريا والعراق.

ولفت إلى أن القوات الأردنية تملك تقارير استخباراتية تؤكد احتمال اندلاع موجة نزوح جديدة ودفع للمقاتلين في اتجاه الجنوب السوري.

وأكد أن القوات مستعدة للتعامل مع كافة التهديدات التي قد يشكلها انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة السورية من داعش.

وأشار إلى وجود “فارق كبير” في مستوى التهديد على مدار السنوات الثلاثة الماضية، موضحا أنه جرى تخصيص نحو نصف الأفراد والموارد العسكرية الأردنية للحدود مع العراق وسوريا، وفق ما أوردت “أسوشيتد برس”.

ويعتبر هذا الانتشار زيادة حادة عن ما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.