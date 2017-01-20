حبيب صالح: مفاوضات استانة..أسئلة وشجون …….5!!

حبيب صالح: كلنا شركاء

1-لم يعرف تاريخ التفاوض بين طرفين متصارعين ,في كل العصور والحروب,لم يعرف ان العسكريين او المقاومين المسلحين ,هم من بدا او اختير لاجراء اي مفاوضات!بل كان الجناح السياسي المنبثق عن حركات المقاومه هو الذي يفعل ذلك!افالعسكريون للقتال والسياسيون للتفاوض!

2-عرف تاريخ الصراعات السياسيه الحديثه منذ الثوره الفرنسيه !انه كان للثوره خطباء وسياسيون ومفاوضون وكتابا ومثقفين !!هم من قدم رؤيا الثوره !وقام العسكريون او المقاومون المسلحون بالتنفيذ الفعلي والقتال لتحقيق هذه الرؤى ,في تطابق تام !

3- في عداد هؤلاء: الجيش الجمهوري الايرلندي ,الذي لم يعرف احد اسما واحدا فيه ,سوى اسم جيري ادامز رئيس الجنا ح السياسي ,الذي تفاوض مع الانكليز !!!وكذلك حركة الباسكيين في اسبانيا !والتوباماروس في الاورغواي !والساندنيين في نيكاراغوا !والمكسيك وكذلك حركة “بادر ماينهوف” في المانيا والالويه الحمراء في اليابان,التي انتمى اليها الثائر العظيم كوزو اكاموتو ,بطل عملية مطار تل ابيب !!!وانبل واعظم مثال هو حركة الفيت كونغ في الفيتنام !التي كانت تفاوض بجناحها السياسي و,تقاتل عبر جناحها العسكري !!!حتى تمكنت من هزيمة الولايات المتحده عام 65-1975 !وكان للامريكيين يومها 500 طائره عسكريه في الفيتنام الجنوبيه!ونصف مليون جندي !!!وخرجت اميريكا من الفيتنام في اسوأ هزيمة في التاريخ الاميريكي !وهى لاتعلم عن اسرار الفيتكونغ سوى اسم وزير دفاع الفيتنام الشماليه كمستشار عسكري وهو الجنرال “جياب “” بطل حرب كوريا وحرب الفيتنام !!

4-حتى في اطار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ,ورغم الفضائح الكثيره !!كان الفلسطينيون يقاتلون اعتى نظام عسكري عرفه العالم !!! يومها كان لمنظمة التحرير قائد ووفد يفاوض ,ولا تعلم اسرائيل عن اسماء القادة العسكريين سوى ماكان يسربه لها العرب,ومخابرات حافظ الاسد بالذات!! وظلت منظمة التحرير فصيلا واحدا طيلة نضالها !حتى تمكن حافظ الاسد من شق صفوفها ,وطردها من حدود فلسطين كلها ,الى تونس!!!وبعد ان شق عنها حافظ عشر فصائل عرفت بفضائل “”الكفاح المسلح”””لم يبقي حافظ معها بندقية واحده !!بل جاء بها جميعا الى دمشق,في خطة للعبة الامم ,لوضع المنظمه تحت ابط الاسد وتحويلها الى ورقة مفاوضات وجائزة ترضيه وسلام وقبول ,ورقة تناغم مع الغرب واسرائيل!!

5-فصائل الثوره السوريه عددها 700!!لكل منها مفتي متصارع مع المفتجيه الاخرين !!ولكل منها امير حرب !!!ولكل منها طريقه في فهم مالات هذه الحرب !!!مما دمر وحدة البندقيه ووحدة الهدف النضالي !!!خلافا لما درجت عليها جميع ثورات العالم !!

6-من تم استدعاءهم الى استانه هم العسكريون !!ليرافقهم بعض السيا سيين المحسوبين على الثوره ,كمجرد مراقبين.

7-تم استدعاء هؤلاء ,بحجة وقف اطلاق النار !!!!وكان وقف اطلاق النار “”وتثبيته ” يمكن ان يتم عبر الهيئة السياسيه اوعبر تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقه بالصرا ع السوري ,وعبر مراقبين دوليين !فلماذ الذهاب لفعل ذلك الى الاستانه وخارج ميدان المواجهه وخطوط الاشتباك!

8-من يذهب الى الاستانه هو السياسي ,ويبقى العسكري في ميدانه ,ويعملان بشكل متناغم !!!

9-ذهاب العسكريين ,وما سيتم في الاتفاق عليه ,سيلزم السياسيين ,وتصبح الاشياء معكوسه !فتسقط مطالب وخطط الانتقال السياسي الوطني والثوري!!وتصبح المسائل مسائل اشتباك ووقف للنار,يعقبها تجريد سلاح الفصائل,كحجة لتمهيد الطريق الى جنيف,ومسائل فصائل خارجه على النظام !! ومنطلقات الصراع ,الذي سيتبين انه صراع ليس له افاق سياسيه او انتقاليه !!بل سينحط الى مجرد صراع للمشاركة في السلطه,عبر تمرد تم واده والانتصار عليه !!

10-انا لاافهم ان فصائل عسكريه ترفع شعارات اسلاميه ,وتقاتل بسيوف اسلاميه ,هى التي يفاوض معها دول وجيوش غير اسلاميه ,لن يكون من بينها جيش الاسد !!وهى التي تسافر للخارج!خارج ارضها وخطوطها وسلاحها.

11-من الغرائب ان يكون رئيس الوفد العسكري للمقاومه قائد جيش الاسلام !!!! وفي مقابله يرسل النظام وفدا سياسيا برئاسة الجعفري ممثل النظام لدى الشرعيه الدوليه !!!اي شرعية””مشرعنه دوليا “” في مواجهة عسكريين لايملكون شرعنة “رسميه “” من احد!!! انظروا ايها الساده !!!هذا ليس اعترافا بالفصائل والثوره !بل سيكون محاكمة شرعيه ,لفصائل غير شرعيه!عبر وفد مشرعن في الامم المتحده !!!فلماذا لم يرسل الاسد عسكرا لهم علاقهه بالاشتباك وفص القوات !!!!فهل الجعفري قائد عسكري وهو المدني المسؤول عن قضايا فض الاشتباك!!!

12-ماتسرب حتى الان من الاستانه يؤكد ان جيشا من العاهرات الروسيه ,بوظيفتين جنسيه ومخابراتيه” سيملا ردها ت الفندق الذي ستجتمع فيه الوفود!!!وسيجري الاكثار من العروض المسرحيه والراقصه المفتوحه !!كي يشاهد مقاومونا الاسلاميون مافقدوه طيلة قتالهم في الميدان ! وشكل الحياة المدنيه الحديثه !!وبعد ان يكون قد تسنى لهم الركوب بالطائره لاول مره ,ربما ,ومشاهدة واحده من اكبر عواصم العالم !والاف كاميرات التصوير ,والوجبات الفاخره! وكلها بالكافيار والاسماك النادره! اما الكحوليات ,فلن تظهر ,لان الطقوس النهاريه تختلف عن حياة الليل ,التي يعرض اثناءها كل شيئ!!!

حسرتي وخياب شيبتي وخريف عمري ,لوكنت امير حرب ,لكنت امضيت امتع الليالي واشهى الوجبات في مدينة رنده !!! لكنها الاقدار تسوقنا كما الاغنام الى عبثياتنا, ونهاياتنا ,فنفقد فيها ونسفح ماتبقى!!