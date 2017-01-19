(حزب الله) ينعى القيادي (أبو علي نوح) قرب تدمر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم الخميس (1 كانون الثاني/يناير)، أحد قيادي الميليشيا البارزين، والذي لقي مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفاد موقع “عربي برس” التابع لميليشيا حزب الله، بمصرع القيادي في ميليشيا حزب الله، “أحمد ربيع نبيه”، الملقب بـ (الحاج أبو علي نوح)، من بلدة الجية في لبنان.

وأشار المصدر إلى أن القيادي في صفوف (حزب الله) لقي مصرع “أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لمرتزقة الكفر والوهابية بجبهة تدمر”.

ويذكر أن تنظيم “داعش” استهدف اليوم بسيارة مفخخة رتلاً لقوات النظام والميليشيات الشيعية قرب قرية شريف غرب مطار تيفور شرقي حمص، ما أدى إلى مقتل 15 عنصراً وتدمير دبابة، بحسب ما أوردته وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”.

وأكدت “أعماق” تدمير دبابة ثانية لقوات النظام، بصاروخ موجه قرب قرية شريفة، خلال محاولة قوات النظام التقدم واستعادة المناطق التي خسرتها في وقت سابق.

ونعت أمس الأول صفحات ومواقع موالية لميليشيا حزب الله، ومنها صفحة بلدة “كفرا”، مصرع أحد عناصر الميليشيا ويدعى “موسى حسن حمدان” الملقب بـ (الحر)، من بلدة كفرا في لبنان.

كما أكدت صفحة “أسود الجيش العربي السوري في دير الزور”، مصرع “زين العابدين بقجه جي”، أحد عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، والذي قُتل إثر المعارك الدائرة في محيط مطار دير الزور العسكري.