(جذور ثابتةٌ وصوتٌ واحد)… مؤتمرٌ لتوحيد الهيئات والفعاليات الثورية بالغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

اختُتمت أمس الخميس 18 كانون الثاني/يناير، أولى جلسات المؤتمر العام للغوطة الشرقية، تحت عنوان (جذور ثابتة… وصوت واحد)، والذي يهدف إلى توحيد الهيئات والفعاليات الثورية في الغوطة الشرقية في جسم واحد.

وأفادت تنسيقية مدينة دوما، بأنه اختتمت أمس أولى جلسات المؤتمر العام للغوطة الشرقية، والذي حضره نحو 600 شخصية من الغوطة الشرقية وبرزة والقابون، وضعوا رؤيتهم المتمثلة بإسقاط النظام السوري بكل رموزه وأركانه من خلال التعاون مع القوى المختلفة للثورة السورية.

وأضافت بأنه نظراً لما تتمتع به الغوطة الشرقية من أهمية بسبب موقعها الجغرافي، ومشاركة أهلها في بدايات الثورة، وصمودها في وجه الحصار وآلة القتل منذ 5 سنوات، كان لابد للمؤسسات المدنية تركيز الجهود وتنسيق العمل، للعمل على تخفيف معاناة المدنيين والضغط السياسي على المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري المظلوم.

وأشارت إلى أن المؤتمر العام للغوطة الشرقية، يهدف إلى توحيد الهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والشخصيات الثورية في جسم واحد، تحت عنوان “جذور ثابتة… وصوت واحد”.