سرقة الجوالات تتفشى في دمشق والنظام: طوابير الخبز هي السبب!

رزق العبي: كلنا شركاء

وصل عدد الجوالات المسروقة في العاصمة دمشق، منذ مطلع العام الحالي إلى 1500 جوال كلّها من النوع الحديث، بمعدّل 83 جوالاً يومياً، وذلك بحسب إحصائيات قضائية نشرتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية الموالية للنظام.

وبينت الإحصائيات أن معظم حالات السرقة تكون عبر نشل الجوال من دون أن يشعر صاحبه، مشيرة إلى أن جوالات “سامسونغ” هي الأكثر سرقة في العام الحالي، مؤكدة أنه تمت إعادة بعض الجوالات المسروقة لأصحابها خلال العام الماضي والتي بلغ عددها قرابة 20 ألف جوال.

وأشارت الإحصائيات إلى أن سرقة الجوالات أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع، وخصوصاً أن سارقيها يستغلون الأماكن المزدحمة، مبينة أن عدداً كبيراً منها سُرقت نتيجة وقوف أصحابها على أفران الخبز أو في أماكن توزيع أسطوانات الغاز.

وقدّر مصدر قضائي قيمة الجوالات المسروقة في العام الماضي بنحو مليار ليرة.

ورأى المصدر أن الظروف الحالية ساهمت إلى حد كبير بانتشار سرقة الجوالات، وخصوصاً أن المواطن يضطر للوقوف لفترات طويلة في الدور للحصول على حاجته اليومية ومع تشكل الازدحام لا يشعر بأي سرقة تحدث له.