دي ميستورا يرأس وفد الأمم المتحدة في مباحثات أستانة حول سوريا

دي ميستورا تلقى دعوة لحضور مباحثات أستانة التي ستشارك فيها تركيا وروسيا وإيران

كلنا شركاء: بيرم ألتوغ- الأناضول

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ترأس وفد الأمم المتحدة في مباحثات السلام السورية المزمع عقدها في أستانة (عاصمة كازاخستان) الشهر الحالي.

وذكر بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، الخميس، أن “دي ميستورا تلقى دعوة لحضور مباحثات أستانة التي ستشارك فيها تركيا وروسيا وإيران”.

وأوضح البيان أن “الأمين العام يأمل بأن يكون لقاء أستانة خطوة إيجابية قبل استئناف المفاوضات السورية في جنيف” والمقررة في 8 فبراير/شباط المقبل.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن موعد مؤتمر أستانة سيكون في الـ 23 من الشهر نفسه.

واعتباراً من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو؛ وذلك تمهيداً لمحادثات أستانة.