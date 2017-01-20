أكثر من 30 قتيلاً بغارات جوية على معسكرٍ لـ (فتح الشام) غرب حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى 30 عنصراً على الأقل، وأصيب أكثر من 50 آخرين، في حصيلةٍ أوليةٍ جراء غارات جوية يرجّح أنها للتحالف الدولي على معسكرٍ يتبع جبهة “فتح الشام” غرب مدينة حلب، وذلك بعد منتصف ليلة (الخميس-الجمعة)، في وقتٍ أغارت طائرات فيه روسية على موقعٍ لـ “جيش المجاهدين”.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن طائراتٍ مجهولة قصفت معسكر “الشيخ سلمان” الخاص بـ “فتح الشام” متسببةً بسقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى من عناصرها، وتواردت أنباء عن مقتل ثلاثةٍ من عناصر حركة نوز الدين الزنكي في المعسكر ذاته.

المصادر رّجحت أيضاً ارتفاع عدد الضحايا بشكلٍ كبيرٍ بسبب وجود عشرات المفقودين بعد قصف المعسكر، كذلك بسبب وجود عدد كبير من الجرحى بحالةٍ خطرة.

في السياق أيضاً، أغارت طائرات روسية على أحد مقار جيش المجاهدين بريف حلب الغربي متسببةً بنشوب حريق ضخم في محطة للمحروقات قرب بلدة باتبو، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.