وليد فارس : الملف السوري سيكون له مشروع أميركي جديد

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قال مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون الخارجية إبان الحملة الانتخابية، وليد فارس، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة، إن “الإدارة الأميركية الجديدة تدرس مقترحاً حول ملف سوريا وسيكون لها مشروعاً أميركياً جديداً، يختلف عن السياسة الماضية لإدارة الرئيس الأميركي الذي يستعد للمغادرة باراك أوباما”.

وفيما يتعلق بمحادثات السلام المدعومة من روسيا والمقرر عقدها في أستانة عاصمة كازاخستان الاثنين المقبل، قال وليد فارس: “إذا أرادت الإدارة أن ترسل مندوباً ليراقب أو يشارك، لا بأس، التواصل والمشاركة في المؤتمرات شيء جيد، ولكن أن يكون هناك مشروع جديد لسوريا هو شرط أساسي للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية”.

ولفت إلى أن “هذه الإدارة فتية لم تصل بعد إلى البيت الأبيض وعندما تصل تحتاج إلى بعض الوقت لتراجع الملفات السابقة وتقوم بنقاش داخلي مع مختلف الأجهزة من وزارة الخارجية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية والبيت الأبيض وأن تناقش الموضوع السوري مع الكونغرس وبعد انجاز الموقف الأميركي الجديد عندها يمكن القول أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب ستكون جاهزة للمشاركة الفعالة في أي مؤتمر”. وتابع “نعم للتواجد في الأستانة ولكن على أساس أن يكون ذلك بداية لإقامة مشروع جديد لسوريا من قبل الولايات المتحدة تقوم بالتفاوض على أساسه مع الأطراف الموجودة في الأستانة وربما في أماكن أخرى فيما بعد”.

واعتبر مستشار ترامب للشؤون الخارجية أنه “ربما لا يجوز أن تذهب الإدارة الجديدة لمحادثات قديمة وأن توقع على مشاريع لم تشارك في صياغتها، لا سيما أن الإدارة الجديدة لم تكن موافقة أو مؤيدة للسياسات التي انتهجتها إدارة أوباما تجاه سوريا”. ولفت إلى أن “الرئيس الأميركي المنتخب ترامب انتقد خلال حملة ترشحه أداء الرئيس أوباما وبالتالي ستقوم إدارته الجديدة بمراجعة للسياسة الأميركية تجاه سوريا وإيجاد سياسة جديدة يتم التوافق عليها، وبعدها يكون الموقف الأميركي فعال في إستانة”.