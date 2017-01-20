قاعدة حميميم تردّ على (حسين مرتضى): لقد تحدث عن روسيا بطريقة مسيئة جداً

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أصدرت القاعدة العسكرية الروسية “حميميم”، اليوم الجمعة (20/كانون الثاني/يناير) بياناً ردّت فيه على تصريحات الإعلامي اللبناني “حسين مرتضى” حول التدخل الروسي المنقذ لنظام “بشار الأسد”.

وأوردت القاعدة في بيانها أنه “صدر بيان إعلامي باسم شخصيات تعتبر رسمية وتعمل في سوريا، ذلك البيان قد أساء التعبير بحق القوات الروسية في سوريا وروسيا الأم”.

وجاء ذلك في ردها على الإهانة الكبيرة التي وجهها مدير مكتب قناة العالم الإيرانية في سوريا لموسكو، رداً على التصريحات التي قالها وزير الخارجية الروسية “لافروف” والتي قال فيها إنّ موسكو أنقذت نظام الأسد من سقوط وشيك عندما تدخلت في سوريا.

وأضافت “حميميم” في تعقيبها على الإهانات التي وجهها “حسين مرتضى” الذي يُنظر إليه بأنه الناطق الإعلامي لإيران في سوريا: “لقد تحدث الإعلامي عن روسيا بطريقة مسيئة جداً وتلقينا آلاف الرسائل من أفراد الشعب السوري التي عبرت عن رفضها لما صدرت عن تلك الشخصيات، نأمل بأن تكون الرسائل صادقة وأن يكون ذلك التصريح الصادر مجرد خطأ عابر لا يعبر فكرة مدروسة ومعدة مسبقاً من أصحابها”.

ونشر مرتضى على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي “كلاماً” أبدى فيها انزعاجه من تصريح وزير الخارجية “سيرغي لافروف” الذي قال فيها إنّ موسكو أنقذت النظام من سقوط وشيك عندما تدخلت في سوريا.

ويعتبر مرتضى من الأذرع الإعلامية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والميليشيات العراقية ونظام الأسد.

ويشغل “حسين مرتضى” منصب مدير مكتب قناة العالم الإيرانية في دمشق، وجاء في منشورات له قبل أيام “إنّ أوكرانيا كانت ستحتل روسيا لولا الجيش السوري وحزب الله وصمود سورية”.