لافروف: هناك تطورات إيجابية لتسوية الأزمة السورية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المرحلة الراهنة شهدت تحقيق تطورات إيجابية لتسوية الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال كلمة له، في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، اليوم الجمعة، قيم خلالها الوضع الراهن لحل الأزمة السورية.

وأضاف الوزير الروسي أن الجميع الآن يؤيد إيجاد حلّ، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي، والحوار الوطني العام، والوسائل السلمية.

وأشار لافروف: “حدثت تطورات إيجابية على صعيد حل الأزمة. لذلك، فإننا نرى أن المفاوضات التي ستعقد في أستانة، سوف تشكل مساهمة هامة من أجل إعداد الحلول والتمهيد للاجتماع الموسع الذي سوف يعقد في جنيف، فبراير/ شباط المقبل، بهدف تحقيق حل سياسي شامل”.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن موعد مؤتمر أستانة، (العاصمة الكازاخستانية) سيكون في الـ 23 الجاري.

واعتباراً من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.