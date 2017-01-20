أحرار الشام: الخلاف مع (فتح الشام) انتهى وانسحبت من معبر خربة الجوز

كلنا شركاء: رصد

أعادت جبهة “فتح الشام” المعبر الحدودي وجميع المقرات والحواجز في قرية خربة الجوز، بريف إدلب الغربي، والتي سيطرت عليها من حركة “أحرار الشام الإسلامية”، أمس الخميس (19 كانون الثاني/يناير).

إلى ذلك أشار “أبو يوسف المهاجر”، الناطق العسكري باسم حركة “أحرار الشام الإسلامية”، إلى أن “فتح الشام” أعادت جميع المقرات والحواجز، وفق تصريحاتٍ أدلى بها لموقع “عنب بلدي” لافتاً إلى أن الخلاف انتهى، من خلال محكمة المعبر.

وأوضح “المهاجر” أن “الصلح والاتفاق تم عبر محكمة معبر الخربة ومنطقة دركوش وما حولها”، مشيرًا إلى أن “الشخص المسيء سلّم إلى المحكمة أمس”.

ولفت الموقع ذاته إلى أن سبب الخلاف بين الطرفين كان اعتقال عناصر من “أحرار الشام” لقيادي عراقي في “فتح الشام” يدعى “أبو مجاهد” ما دعا “فتح الشام” للمطالبة به، إلا أن الحركة لم تستجب، الأمر الذي دعا الجبهة لشن الهجوم واعتقال عناصر من الحركة رداً على عملية الاعتقال هذه.

وكانت جبهة (فتح الشام) سيطرت ظهر أمس الخميس (19 كانون الأول/يناير) على معبر خربة الجوز الحدودي مع تركيا عقب خلافات مع الحركة المسيطرة على المعبر المخصص للإغاثة والحالات الإنسانية.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن عملية مداهمة المقار في المنطقة الحدودية لم يرافقها سقوط قتلى أو جرحى من أيٍّ من الطرفين، إلا أن ناشطون تحدّثوا عن عمليات اعتقالٍ نفذتها “فتح الشام” بحقّ عناصر من الحركة تواجدوا في المقار العسكرية.