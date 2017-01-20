(بشار الأسد) يمنح روسيا قاعدةً طرطوس 49 عاماً بلا مقابل

وليد غانم: كلنا شركاء

وقعت حكومة النظام مع روسيا اليوم الجمعة (20 كانون الثاني/يناير) على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، المعروفة باسم “القاعدة الروسية في طرطوس”.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي نشر نصها اليوم على البوابة الإلكترونية الروسية الرسمية الخاصة لنشر التشريعات والمعلومات القانونية 49 عاما. استخدام روسيا البنية التحتية اللوجستية للقاعدة البحرية في طرطوس مجاناً مشيرةً إلى أنه ذو طبيعة دفاعية وليس موجّهاً ضد أي بلدان أخرى.

وأشارت قناة “الجزيرة” إلى أن الاتفاقية إلى أن الاتفاقية تسنح لروسيا بتوسيع واستثمار القاعدة البحرية في طرطوس بلا أي مقابل تدفعه موسكو لحكومة النظام في سوريا، كما تقضي بمنع الملاحقة القضائية لروسيا من جانب أي حكومة قد تصل إلى الحكم في سوريا.