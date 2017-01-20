مظاهرات دوما قبيل (الآستانة) طالبت بإسقاط النظام فووجهت بالقصف

وليد الأشقر: كلنا شركاء

شهدت معظم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام “بشار الأسد” اليوم الجمعة مظاهراتٍ شعبيةٍ استبقت توجه الفصائل العسكرية إلى مؤتمر (آستانة) مشددةً على المطالب الشعبية بإسقاط النظام.

مدينة دوما في ريف دمشق شهدت مظاهراتٍ أعادت ساكنيها إلى العام 2011 حين كانت تواجه المظاهرات السلمية بالرصاص، لكن مظاهرات اليوم ووجهت بالمدفعية وراجمات الصواريخ، موقعةً خمسة قتلى هم ثلاثة أطفالٍ وامرأتين.

وقال الناشط يوسف البستاني إن المتظاهرين أكدوا على تمسكهم بإسقاط نظام بشار الأسد وحملوا لافتاتٍ تدعم وفد المفاوضات الذاهب إلى الأستانة وتطالبه بالالتزام ببنود الثورة وأهدافها. كما باركت المظاهرات بانطلاق “المؤتمر العام للغوطة الشرقية” كمظلة مدنية للغوطة.

في المقابل، شهدت المدينة بعد المظاهرات قصفاً عنيفاً براجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي استهدفت أحياءها وقتلت الأطفال والنساء.

تظاهرة مدينة دوما لليوم و التي أكد فيها المتظاهرين على تمسكهم بإسقاط نظام بشار الأسد وتدعم وفد المفاوضات الذاهب إلى الأستانة و تطالبه بالالتزام ببنود الثورة واهدافها و باركت بانطلاق ” المؤتمر العام للغوطة الشرقية” ك مظلة مدنية.

كما خرجت عدة مظاهرات في محافظة إدلب وريف حلب، اليوم الجمعة، تطالب بتوحد الفصائل وإسقاط النظام في سوريا، ضمن جمعة أُطلق عليها “دير الزور على ضفة الموت”، حسب ما أفاد مراسلو “سمارت”.

وقال المراسل في ريف حلب الغربي إن قرابة 250 شخصاً تظاهروا في مدينة الأتارب، مطالبين بتوحد قادة الفصائل العسكرية، ومحيين صمود الأهالي في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

في إدلب المدينة، أفاد المراسل أنّ عشرات الأشخاص خرجوا في مظاهرة تطالب “برفض” مؤتمر الأستانة، كما أكدوا على أن مصير جميع الفصائل “واحد”، داعين لنبذ الخلافات بين “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) و”حركة أحرار الشام الإسلامية”، ومنددين باستهداف طائرات التحالف لمقرات “فتح الشام”.

كذلك، تظاهر العشرات في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، رافعين أعلام الثورة السورية، ولافتات تحمل كتابات تعلن التضامن مع أهالي دير الزور ومنطقة وادي بردى وبقية المناطق المحاصرة في سوريا، وسط هتافات تنادي بالحرية وبإسقاط النظام، وفقا للمراسل.وفي مدينة كفرنبل القريبة، خرج 50 شخصاً مطالبون بالإفراج عن المعتقلين، كما هتفوا ضد التحالف الدولي، الذي يقصف جبهة “فتح الشام”، بحسب المراسل.

وخرج مئات الأشخاص بمظاهرات مماثلة في حي جوبر في العاصمة دمشق وبعض مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، طالبت بتوحد الفصائل العسكرية، وهتفت لمنطقة وادي بردى بالريف الغربي، التي تتعرض لحملة عسكرية من قبل النظام.

أسماء الشهداء الذين ارتقوا نتيجة القصف براجمات الصواريخ التي تعرضت له مدينة دوما قبل قليل:

١- الشهيدة ثريا الدرة

٢- الشهيد الطفل ميسان غسان الحنفي

٣- الشهيد الطفل يمان غسان الحنفي

٤- الشهيدة فاتن بويضاني، والدة الشهيدين الطفلين.

٥- أشلاء شهيد طفل لم تعرف هويته بعد.